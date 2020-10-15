Астраханская область готова исполнить нацпроекты, несмотря на пандемию

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил облправительству выполнить все поручения президента России, включая показатели по реализации нацпроектов на текущий год, несмотря ни на какие трудности, в полном объеме и в срок.

Как сообщает пресс-служба главы региона, об этом было объявлено на заседании регионального правительства. В настоящее время не все показатели исполнены на сто процентов. В частности, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" остается проблема с квалифицированными кадрами. Врачей по-прежнему не хватает, несмотря на предоставление стимулирующих выплат студентам-целевикам и реализацию программ переподготовки медработников.

В то же время в рамках нацпроекта удалось оснастить медучреждения региона новым оборудованием: 30 единиц медаппаратуры поступило в областной онкологический диспансер и детскую больницу им. Н.Н. Силищевой, 15 - в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, городскую больницу имени Кирова и Ахтубинскую ЦРБ.

Кроме этого открылись фельдшерско-акушерские пункты в Ахтубинском, Черноярском, Камызякском, Наримановском, Володарском районах, началась подготовка к строительству лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера и хирургического корпуса областной детской больницы.

Реализация нацпроекта "Образование" потребует оснащение высокоскоростным интернетом, отдаленных школ. Проблема выявилась в период пандемии, также выяснилось, что не во всех семьях достаточно гаджетов, и не все педагоги обладают навыками обучения в онлайне.

В целом переход на дистанционное обучение во время режима самоизоляции прошел успешно. Но, как отмечалось на заседании облправительства, сейчас не стоит цель заменить очное образование "удаленкой". Онлайн-формат подходит для обучения в карантин или для ребят с ограниченными возможностями здоровья.