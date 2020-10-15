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15.10.2020 10:12
Рубрика: Власть

Часть акватории у берегов Крыма закрыли для ракетных стрельб ЧФ

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Черном море у берегов Крыма прошли ракетные стрельбы с участием фрегата "Адмирал Григорович" и берегового ракетного комплекса "Утес", сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Фото: Пресс-служба "Сокольской судоверфи"
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На учениях экипаж фрегата отработал отражение ракетного удара условного противника зенитным оружием.

Боевые расчеты противовоздушной обороны корабля обнаружили и взяли на сопровождение ракету "Прогресс", выпущенную противокорабельным комплексом шахтного базирования "Утес". Воздушная цель была успешно поражена ракетой зенитного комплекса "Штиль" на дистанции более 10 километров.

Как сообщили на ЧФ, морской полигон в акватории Черного моря во время ракетных стрельб был закрыт для судоходства в целях безопасности. Морской район перекрывали более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ.

Справка "РГ"

Береговой ракетный комплекс шахтного базирования "Утес" был создан в районе Балаклавы в 1957 году и нес боевую службу до 1993. Возрожден в 2016 году. Вооружен ракетами 3М44 "Прогресс" с дальностью полета до 460 километров. Предназначен для прикрытия побережья и поражения кораблей противника.

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