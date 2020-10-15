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15.10.2020 23:04
Рубрика: Власть

Игра в Чапаева

Грузия и Украина переводятся в стан государств нетрадиционной цивилизационной ориентации
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 234(8288)
Крым - родина ООН. Ялта стала местом проведения 75 лет назад встречи руководителей трех великих держав Сталина, Рузвельта и Черчилля, на которой были заложены основы современного мироустройства, напомнили на Международном научно-дипломатическом конгрессе "Ялтинский мир - исторический опыт и перспективы". Однако ялтинская система разрушается. Участники конгресса выработали рекомендации ООН, как бороться с этим.

"Вокруг нашей страны создается неприемлемая ситуация, связанная с тем, что во многих странах постсоветского пространства сегодня очень неспокойно", - заявил, подводя итоги конгресса, заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он указал на существование на ее юго-западных рубежах пяти признанных и шести непризнанных или частично признанных государств. "Происходит своего рода зачистка сложившегося вокруг России цивилизационного пространства", - считает Мурадов.

Фото: Gettyimages
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Среди стран, которые всегда были ближайшими друзьями нашей страны, постоянный представитель Крыма при президенте назвал прежде всего Украину и Грузию. "Грузия и Украина переводятся в стан государств нетрадиционной цивилизационной ориентации" и, как люди, "теряют свою идентичность и не способны обеспечить свое будущее". "Великая шахматная доска", которая была предложена Бжезинским, - это форма сегодняшнего мира со сложными политическими и экономическими ходами, - размышляет российский политик. - Сегодня эта ситуация в мире предельно упростилась. Она мне больше напоминает игру в шашки, причем в очень простые - "в Чапаева", когда одного за другим выбивают наших союзников с шашечной доски". Как же снизить конфликтогенность вокруг России? Прежде всего решить вопрос непризнанных государств. Что же происходило на территории постсоветского пространства в отношении этих самых непризнанных или частично признанных государств? Практически все они прошли через войну, попытку ликвидации автономии или несоблюдения своих прав. Все они воспользовались принципом права народа на самоопределения. Эти народы и страны теснейшим образом связаны с Россией, являются ее союзниками или напрямую представляют части разделенного русского народа". Поэтому, по мнению участников форума, Россия должна ставить на площадках ООН вопрос об определении приоритетов использования принципов территориальной целостности или права на самоопределение. Яркий пример -Крым, считает Мурадов.

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