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Рубрика: Общество

В Крыму из-за COVID-19 "заморозили" выдачу жилищных сертификатов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым действие регионального закона о выдаче жилищных сертификатов семьям с детьми приостановлено до 1 января 2024 года из-за перераспределения средств в региональном бюджете на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
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Законопроект был внесен в парламент главой РК Сергеем Аксеновым и поддержан депутатами заочным голосованием сразу в двух чтениях. Из 75 парламентариев "за" высказалось 65 депутатов, "против" - 10, воздержавшихся нет. В пояснительной записке к законопроекту решение о приостановке жилищной программы объясняется вынужденными расходами на борьбу с коронавирусной инфекцией, что "требует значительных средств бюджета РК".

С 17 марта 2020 года, когда в республике был введен режим повышенной готовности, на создание новых коек в "ковидных" госпиталях, на закупку лекарств, антисептиков и средств индивидуальной защиты, на стимулирующие выплаты врачам и соцработникам, а также на поддержку бизнеса из бюджета к 1 октября потрачено свыше 1,7 миллиарда рублей.

- Прогнозные потери доходов бюджета РК за 2020 год в связи с пандемией COVID-19, по предварительной оценке, достигнут суммы 4,4 миллиарда рублей, что не позволит в полном объеме выполнить действующие расходные обязательства Республики Крым, - объяснили в парламенте. - Поэтому принято решено приостановить эту дополнительную меру соцподдержки до стабилизации социально-экономического состояния региона.

Закон "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям с детьми в РК" был принят Госсоветом 14 августа 2019 года и позволил улучшить жилищные условия 642 крымским семьям. На эти цели было потрачено свыше 583 миллионов рублей.

Вместе с тем семьям, уже написавшим заявления на получение жилищного сертификата или на распоряжение средствами единовременной выплаты, правительство республики гарантирует выделение денег. К 1 ноября 2020 года будет принят новый порядок, регламентирующий схему получения выплат.

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