Кубань вошла в пятерку лучших регионов России для сельского туризма

Объекты аграрного туризма расположены на территории 24 муниципальных образований Краснодарского края, основная часть - в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах. В большинстве - это многофункциональные предприятия, специализирующиеся на предоставлении услуг по нескольким направлениям сельского туризма. Условно объекты, занятые в сфере агротуризма, можно разделить на виноградарство, садоводство, чай, конные прогулки, рыбалку и охоту, экскурсии на пасеки, сыроварни, экологические и даже экзотические фермы - страусиные, крокодиловые, устричные и улиточные.
Во время отдыха туристы проживают в уютных частных домах и питаются натуральными свежими продуктами (можно готовить самостоятельно или заказывать питание), знакомятся с культурными традициями региона и его историей, при желании занимаются деревенским трудом, выбирая его себе по силам, в список услуг также включены экскурсии.
Из сотни с лишним предприятий сельского туризма 35 специализируются на эногастрономических услугах: винные туры, дегустационные сеты, знакомство с традициями Кубани, гастрономические праздники.
В регионе активно представлены и объекты гастрономического туризма. Один из самых известных - это комплекс Абрау-Дюрсо, построенный вокруг живописного горного озера и известного завода шампанских вин. Похожие объекты есть во многих муниципалитетах края - Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском, Ейском и Крымском районах.
Все больше людей интересуется хайкингом. В новом курортном сезоне пешеходные маршруты принимают гостей на территории Кавказского государственного биосферного заповедника и горнолыжных курортов.
В Красной Поляне в этом году было подготовлено более 10 новых пешеходных троп. На них туристам встретятся разнообразные водопады, реликтовые деревья, альпийские луга с уникальными растениями-эндемиками, а также цветами, занесенными в Красную книгу. Общая протяженность маршрутов на курорте - 40 километров.
Роза Хутор предлагает прогулки в лесной зоне долины реки Мзымты. На одной из них можно увидеть объекты зимних Олимпийских игр Сочи-2014 и живописное озеро. Кроме того, гостям доступна велопрогулка по специальной горной тропе.
Всемирная туристская организация объявила 2020-й Годом сельского и экологического туризма в мире. И темпы развития этих подотраслей в Краснодарском крае заметно выросли благодаря любителям такого отдыха как среди кубанцев, так и среди гостей региона.