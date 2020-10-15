Кубань вошла в пятерку лучших регионов России для сельского туризма

Сегодня в Краснодарском крае на каждый четвертый экскурсионный маршрут приходится одно посещение объектов аграрного туризма. И если несколько лет назад в этом регионе насчитывалось около четырех десятков хозяйств, претендующих на такое звание, то сейчас их больше сотни. Неудивительно, что, согласно результатам опроса туристов в социальных сетях, Кубань входит в пятерку лучших регионов России для сельского туризма.

Объекты аграрного туризма расположены на территории 24 муниципальных образований Краснодарского края, основная часть - в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах. В большинстве - это многофункциональные предприятия, специализирующиеся на предоставлении услуг по нескольким направлениям сельского туризма. Условно объекты, занятые в сфере агротуризма, можно разделить на виноградарство, садоводство, чай, конные прогулки, рыбалку и охоту, экскурсии на пасеки, сыроварни, экологические и даже экзотические фермы - страусиные, крокодиловые, устричные и улиточные.

Во время отдыха туристы проживают в уютных частных домах и питаются натуральными свежими продуктами (можно готовить самостоятельно или заказывать питание), знакомятся с культурными традициями региона и его историей, при желании занимаются деревенским трудом, выбирая его себе по силам, в список услуг также включены экскурсии.

Из сотни с лишним предприятий сельского туризма 35 специализируются на эногастрономических услугах: винные туры, дегустационные сеты, знакомство с традициями Кубани, гастрономические праздники.

В регионе активно представлены и объекты гастрономического туризма. Один из самых известных - это комплекс Абрау-Дюрсо, построенный вокруг живописного горного озера и известного завода шампанских вин. Похожие объекты есть во многих муниципалитетах края - Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском, Ейском и Крымском районах.

Все больше людей интересуется хайкингом. В новом курортном сезоне пешеходные маршруты принимают гостей на территории Кавказского государственного биосферного заповедника и горнолыжных курортов.

В Красной Поляне в этом году было подготовлено более 10 новых пешеходных троп. На них туристам встретятся разнообразные водопады, реликтовые деревья, альпийские луга с уникальными растениями-эндемиками, а также цветами, занесенными в Красную книгу. Общая протяженность маршрутов на курорте - 40 километров.

Роза Хутор предлагает прогулки в лесной зоне долины реки Мзымты. На одной из них можно увидеть объекты зимних Олимпийских игр Сочи-2014 и живописное озеро. Кроме того, гостям доступна велопрогулка по специальной горной тропе.

Всемирная туристская организация объявила 2020-й Годом сельского и экологического туризма в мире. И темпы развития этих подотраслей в Краснодарском крае заметно выросли благодаря любителям такого отдыха как среди кубанцев, так и среди гостей региона.