Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище

Возле Волгоградского водохранилища в поселке Виновка местные жители обнаружили, что пляж буквально усыпан десятками мертвых сомов.

Видео, демонстрирующее, что на берегу лежат более 30 погибших особей, попало в интернет. На место ЧП прибыли сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- Взяты пробы, совместно с ихтиологами нижневолжского филиала Главрыбвода и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проводится проверка, по результатам которой будет сделано заключение о причинах гибели рыбы - сообщили "РГ" в прокуратуре региона.