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15.10.2020 15:15
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации в Волгограде террористов

Текст: Иван Петров
В четверг ФСБ отчиталась о проведении успешной спецоперации по ликвидации ячейки террористической группировки.

Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ России, была нейтрализована ячейка запрещенной в стране международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Члены этой ячейки приехали в Россию из Узбекистана. Установлено, что двое боевиков, 23 и 27 лет, в ближайшее время планировали совершить серию терактов в Волгограде.

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"При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам жительства исламистов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литература религиозного характера", - рассказали в ФСБ.

Но самая главная находка оперативников, ставшая неоспоримым вещдоком, - обнаруженная у ликвидированных террористов карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов. По данным ФСБ, боевики планировали совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрывопожарные предприятия.

Одновременно в Москве, Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде были задержаны другие участники указанной межрегиональной ячейки. Отмечается, что координация террористической деятельности нейтрализованной ячейки осуществлялась из Сирии.

По факту вооруженного сопротивления, оказанного боевиками, Следственный комитет РФ уже возбудил дело. "Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Волгоградской области. Уточняется, что при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

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Ранее управление ФСБ по Ставропольскому краю сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. По данным спецслужбы, молодой человек вступил в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), после чего приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире. По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда.

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