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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили о сильной засухе в ряде регионов России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На юге европейской части России и регионах Черноземья с сентября зафиксирована сильная засуха. Она может спровоцировать стремительный рост числа лесных пожаров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости
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Он уточнил, что в Волгоградской области выпало 2 мм осадков в сентябре и ни капли в октябре, в Астраханской области - 4 мм, в Калмыкии - 3 мм, в Ростовской области - 1 мм, пишет ТАСС. Дефицит осадков зафиксирован в регионах Черноземья: 4 мм в Белгородской области в сентябре и ноль в октябре, в Воронежской области - 2 мм. Такая же ситуация в Тамбовской, Липецкой и Курской областях.

По словам Вильфанда, последствия засухи для сельскохозяйственного комплекса метеорологи определят чуть позже. Однако ясно уже, что дефицит осадков может спровоцировать рост числа лесных пожаров. Пожарная опасность в этих регионах достигает пятого уровня чрезвычайной опасности, что необычно для данного времени года, заключил метеоролог.

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