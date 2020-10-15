В Гидрометцентре сообщили о сильной засухе в ряде регионов России

На юге европейской части России и регионах Черноземья с сентября зафиксирована сильная засуха. Она может спровоцировать стремительный рост числа лесных пожаров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в Волгоградской области выпало 2 мм осадков в сентябре и ни капли в октябре, в Астраханской области - 4 мм, в Калмыкии - 3 мм, в Ростовской области - 1 мм, пишет ТАСС. Дефицит осадков зафиксирован в регионах Черноземья: 4 мм в Белгородской области в сентябре и ноль в октябре, в Воронежской области - 2 мм. Такая же ситуация в Тамбовской, Липецкой и Курской областях.

По словам Вильфанда, последствия засухи для сельскохозяйственного комплекса метеорологи определят чуть позже. Однако ясно уже, что дефицит осадков может спровоцировать рост числа лесных пожаров. Пожарная опасность в этих регионах достигает пятого уровня чрезвычайной опасности, что необычно для данного времени года, заключил метеоролог.