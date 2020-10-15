В Крыму назначили нового главу Корпорации развития республики

Новости

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра 16:43
Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе 16:42
Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище 16:38
Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить 16:33
Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица 16:28
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова 15:57
В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга 15:54
Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 15:19
Рубрика: Власть

В Крыму назначили нового главу Корпорации развития республики

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Корпорацию развития РК возглавил председатель правления фонда Ялтинского международного экономического форума и советник главы Крыма Дмитрий Ворона. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Фото: Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым Фото: Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым
Фото: Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым

Коллективу Корпорации нового руководителя представила вице-премьер-министр регионального правительства и министр финансов Крыма Ирина Кивико. Дмитрий Ворона выразил надежду на то, что ему удастся улучшить работу Корпорации, которая до его назначения "и так шла в верном направлении". Он констатировал, что в республике все больше внимания уделяют работе с инвесторами.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Назначен ректор Крымского федерального университета

- Заинтересованность Республики Крым в плодотворной работе с инвесторами, в максимальной, скажем так, дебюрократизации всех процессов, очевидна, - подчеркнул новый глава.

По его мнению, Корпорация развития РК способна достичь гораздо больших результатов и сделать регион действительно процветающим. Назвав руководимую им организацию "бизнес-ангелом", Ворона пояснил, что ее задача - создать в республике максимально удобные для инвестора условия.

В Крыму с начала 2020 года начата реализация 17 новых инвестиционных проектов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей в сфере промышленности, курортов и туризма, сельского хозяйства, торговли и бытовых услуг. Больше всего инвестпроектов реализуется в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Ленинском районе. В Корпорации развития и министерстве экономического развития РК инвестору оказывают содействие на всех этапах: помогают подготовить документы, организуют рабочие встречи, консультируют и решают другие задачи.

Дмитрий Ворона родился в 1980 году Донецке. С 2006 года занимал должность заместителя министра охраны окружающей среды Украины, с марта 2010-го - замглавы МВД Украины (с декабря того же года еще и главы Государственной миграционной службы), с 2012-го - замминистра юстиции Украины. В 2013-2014 годах руководил Государственной регистрационной службой Украины. Ворона имеет ученую степень доктора юридических наук.

Его предшественника на посту руководителя Корпорации развития РК Наиля Габбасова 28 сентября назначили главой Корпорации развития Башкортостана. В 2017-2018 годах последний занимал должность заместителя генерального директора Корпорации, после чего был назначен ее гендиректором.

Экс-мэр Калининграда станет вице-премьером правительства Крыма

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия