В Крыму назначили нового главу Корпорации развития республики

Коллективу Корпорации нового руководителя представила вице-премьер-министр регионального правительства и министр финансов Крыма Ирина Кивико. Дмитрий Ворона выразил надежду на то, что ему удастся улучшить работу Корпорации, которая до его назначения "и так шла в верном направлении". Он констатировал, что в республике все больше внимания уделяют работе с инвесторами.

- Заинтересованность Республики Крым в плодотворной работе с инвесторами, в максимальной, скажем так, дебюрократизации всех процессов, очевидна, - подчеркнул новый глава.

По его мнению, Корпорация развития РК способна достичь гораздо больших результатов и сделать регион действительно процветающим. Назвав руководимую им организацию "бизнес-ангелом", Ворона пояснил, что ее задача - создать в республике максимально удобные для инвестора условия.

В Крыму с начала 2020 года начата реализация 17 новых инвестиционных проектов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей в сфере промышленности, курортов и туризма, сельского хозяйства, торговли и бытовых услуг. Больше всего инвестпроектов реализуется в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Ленинском районе. В Корпорации развития и министерстве экономического развития РК инвестору оказывают содействие на всех этапах: помогают подготовить документы, организуют рабочие встречи, консультируют и решают другие задачи.

Дмитрий Ворона родился в 1980 году Донецке. С 2006 года занимал должность заместителя министра охраны окружающей среды Украины, с марта 2010-го - замглавы МВД Украины (с декабря того же года еще и главы Государственной миграционной службы), с 2012-го - замминистра юстиции Украины. В 2013-2014 годах руководил Государственной регистрационной службой Украины. Ворона имеет ученую степень доктора юридических наук.

Его предшественника на посту руководителя Корпорации развития РК Наиля Габбасова 28 сентября назначили главой Корпорации развития Башкортостана. В 2017-2018 годах последний занимал должность заместителя генерального директора Корпорации, после чего был назначен ее гендиректором.