В России теневой оборот в отрасли такси оценили в 800 млрд рублей

Теневой оборот в отрасли такси в России составляет 800 миллиардов рублей. Об этом на IV Всероссийской конференции TAXI-2020, которая с 15 по 16 октября проходит в Сочи, журналистам рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

- Учитывая, что, по статистике, в нашей стране на одного легального таксиста приходится десять нелегальных, то только десятая часть попадает в виде налогов в государственную казну, - уточнила она.

Напомним, в России действует федеральный закон № 69 "О такси" от 2011 года, который сильно устарел и, по словам депутата Госдумы РФ Александра Старовойтова, последние шесть-семь лет нуждается в кардинальных изменениях.

- Сейчас есть две редакции законопроекта, одна из которых формально возвращена автором, - объяснил он. - Какая станет основной и примется во втором и третьем чтении, пока большой вопрос и интрига. В обеих редакциях есть положительные и отрицательные моменты. Госдума может за месяц принять состоятельную, здравую, взвешенную редакцию законопроекта во всех трех чтениях, но при условии, что оба автора текста сядут на одну площадку, где найдут между собой компромисс.

Каковы же реперные точки будущего закона о такси?

- Мы не должны давать излишнюю финансовую нагрузку на каждого водителя такси, иначе она будет неподъемной в условиях малых заработков, - отметил Александр Старовойтов. - Также нужно определиться, кто такие самозанятые и как относиться к этому явлению. С одной стороны, это выход на рынок тех, кто ранее занимался бизнесом нелегально, а с другой - стоит учитывать вопрос безопасности, ведь они же, например, не могут стать машинистами и летчиками.

Еще один важный вопрос - о тарифах: кто должен их регулировать? Отдавать их на откуп агрегаторам либо их все-таки должно регулировать государство? До какой степени государство должно углубиться в суть тарифов: определяя уровень каждой поездки или обозначив некий ранг?

- Я считаю, что государство должно определить некий нижний предел, ниже которого никто не будет демпинговать, чтобы потом получить прибыль за счет объема денежной массы, а в дальнейшем став фактически монополистом, - продолжил депутат Госдумы РФ. - Но также необходимо обозначить и верхний предел. Такси должны соревновать качеством, доступностью и скоростью подачи. Так должно развиваться такси.

И, конечно же, разрешения. Как считают эксперты, это один из болезненный вопросов. Профессиональное сообщество не раз отмечало, что разрешение должно привязываться в первую очередь к тому, кто за рулем, а не к самому транспортному средству. В связи с этим нужно учитывать и стаж вождения, и права национального образца. Кроме того, необходимо разрешение на транспортное средство, в том числе и цветовая гамма.

- В Краснодарском крае уже несколько лет действует мобильное приложение "Реестр такси", воспользоваться им могут как перевозчики, так и пассажиры, - рассказал начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани Павел Артемьев. - С его помощью можно узнать, легально ли осуществляет свою деятельность водитель автомобиля, с какими агрегаторами таксомоторных услуг сотрудничает. Есть обратная связь от населения, мы регулярно проводим проверки, за незаконную предпринимательскую деятельность автомобили изымаются.

Например, в Сочи в отрасли такси, как отметила Ирина Зарипова, существует проблема с подработчиками, когда иногородние приезжают на сезонную работу, иногда с иностранными правами.

- Также на курорте есть менталитет сочинского таксиста, над которым еще предстоит поработать, - сказала она. - Пассажиры жалуются на завышенные тарифы и нарушение правил дорожного движения местных таксистов. Города-курорты должны вводить свои правила контроля такси. Для Сочи это была бы действенная мера.

Кстати

В Краснодарском крае работают 200 юридических лиц и более 1,6 тысячи индивидуальных предпринимателей, оказывающих таксомоторные услуги. В Сочи в таких перевозках задействовано более пяти тысяч автомобилей.

Справка "РГ"

По данным аналитического центра за 2018 год, в России насчитывается около двух миллионов водителей такси, примерно 200 тысяч компаний такси, а также выдано 435 тысяч разрешений. Еще в 2012 году вычислили среднюю величину таксомоторного парка - она составила 5,6 автомобиля. В 2021 году планируется аналогичное исследование, чтобы изучить, уменьшило или увеличилось количество такси.