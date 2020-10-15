В Севастополе заболевших COVID-19 в легкой форме будут лечить на дому

В Севастополе пациентов с коронавирусом, переносящих болезнь в легкой бессимптомной форме, будут лечить в домашних условиях. Об этом в четверг на заседании городского штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- В 50 процентах случаев заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Во многих городах такие пациенты остаются дома. С понедельника, 19 октября, мы также перейдем на лечение легких форм на дому под контролем врачей первичного поликлинического звена, - объявил Развожаев.

Он уточнил, что решение будут принимать врачи в зависимости от социальной ситуации. Одинокого человека, которому нужна помощь, могут госпитализировать, а если COVID-19 в легкой форме заболеет вся семья, то они будут лечиться дома. Если состояние ухудшится, их госпитализируют.

Губернатор также сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе "остается стабильно тяжелой", а больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, работают на пределе возможностей.

- Ежедневно заболевает около 30 человек, в основном это севастопольцы, - рассказал Развожаев. - Мы предоставили корпус в пансионате "Изумруд" для госпитализации легких больных, и сейчас он уже почти весь заполнен. В больницы продолжают поступать пациенты с более тяжелыми формами коронавирусной инфекции.