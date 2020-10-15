Новости

В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 22:25
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 22:04
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 21:43
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 21:10
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 21:07
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 21:01
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 20:48
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 20:37
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 20:35
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 20:31
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 20:21
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 20:20
В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию 20:10
Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин 19:37
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток 19:29
Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону 19:09
Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы 19:02
СК ищет свидетелей гибели россиянки в турецком аквапарке 18:49
ТЦ "Черемушки" закрыли за нарушение антиковидных мер 18:44
Спикер парламента Киргизии отказался от полномочий президента в пользу премьера 18:24
МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе 18:17
Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 17:42
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 17:31
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 17:30
Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
15.10.2020 22:45
Рубрика: Происшествия

Поставили черные метки

В Волгограде у убитых террористов обнаружена карта с отметками мест будущих терактов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
В четверг ФСБ отчиталась о проведении успешной спецоперации по ликвидации ячейки террористической группировки.

Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ России, нейтрализована ячейка запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
СК возбудил дело после ликвидации террористов в Волгограде

Отмечается, что члены этой ячейки приехали в Россию из одной из стран Центрально-Азиатского региона (позднее в Следственном комитете уточнили, что из Узбекистана). Установлено, что двое боевиков 23 и 27 лет в ближайшее время планировали совершить серию терактов в Волгограде. "При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам жительства исламистов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литература религиозного характера", - рассказали в ФСБ.

Но самая главная находка оперативников, ставшая неоспоримым вещдоком злых намерений боевиков, - это обнаруженная у ликвидированных террористов карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете