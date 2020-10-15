В четверг ФСБ отчиталась о проведении успешной спецоперации по ликвидации ячейки террористической группировки.

Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ России, нейтрализована ячейка запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Отмечается, что члены этой ячейки приехали в Россию из одной из стран Центрально-Азиатского региона (позднее в Следственном комитете уточнили, что из Узбекистана). Установлено, что двое боевиков 23 и 27 лет в ближайшее время планировали совершить серию терактов в Волгограде. "При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам жительства исламистов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литература религиозного характера", - рассказали в ФСБ.

Но самая главная находка оперативников, ставшая неоспоримым вещдоком злых намерений боевиков, - это обнаруженная у ликвидированных террористов карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.