В Волгограде спецназ ФСБ уничтожил готовивших теракты боевиков

В Волгограде группой спецназа ФСБ уничтожена ячейка запрещенной в России организации международных террористов "Катиба Таухид валь-Джихад". Главарь банды и его пособник убиты при задержании.

Боевики - выходцы из Центральной Азии - пытались извлечь из тайника взрывчатку и оказали вооруженное сопротивление. Потерь среди работников ФСБ нет.

Как сообщает ТАСС, на месте проведения контртеррористической операции обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, а также литература религиозно-экстремистского характера. Найдена также карта Волгограда с отметками запланированных "мест для совершения диверсионно-террористических актов".

Целями террористов должны были стать здания органов государственной власти, общежития военнослужащих и промышленные предприятия, на которых используются опасные химические вещества.

Одновременно в Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, Волгограде и Майкопе задержаны другие участники террористической ячейки. Предполагается, что действия боевиков управлялись из Сирии.