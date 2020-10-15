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15.10.2020 14:03
Рубрика: Власть

Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет

Текст: Сергей Тихонов

Налоговый вычет смогут получить компании, добывающие нефть в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре, с месторождений, лицензии на которые получены до 2018 года, а извлекаемые запасы нефти - составляют 1 млрд тонн и более жидких углеводородов по состоянию на 1 января 2018 года. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Istock
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Для получения вычета необходимо до 1 июля 2021 года заключить инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на участках недр, в отношении которых он будет применяться. Сумма вычета будет зависеть от цены на нефть - средняя цена нефти Urals за отчетный период должна превышать базовую цену, заложенную в бюджете России. Если цена Urals оказалась на уровне или ниже базовой, то вычет не предоставляется.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

В регионах Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Налоговые вычеты

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