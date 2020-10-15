В пятницу на Ямале открывают новый большой мост. Этот объект через реку Пур - протяженностью 1023 метра - для нашей страны во многом уникальный. И не только потому, что это первый платный мост в России. Его построили без копейки бюджетных средств - частный инвестор вложил в него больше девяти миллиардов рублей и проложил его в условиях Крайнего Севера в два раза быстрее, чем планировалось, - всего за два года.

Мост решит очень больную застарелую проблему жителей сразу трех больших районов округа, в которых проживают 35 тысяч жителей. При этом важно, что платным мост через Пур будет только для грузовиков. Машины частников, "скорой", полиции, автобусы и т.д. смогут проезжать бесплатно. Предполагается, что затраты инвестор сможет отбить в течение 7-8 лет. Более того проезд для большегрузов будет обходиться в разы дешевле, чем раньше по понтонной переправе. Например, грузовик массой до 12 тонн платил за проезд по переправе 12 тысяч рублей, а по капитальному мосту сможет проехать за 3 тысячи.

Имя мосту - Пуровский - выбрали сами жители Ямала в ходе народного голосования. И сегодня в честь открытия, прежде чем запустить транспорт, первыми по нему пробежали тысяча спортсменов.