На Ямале завели дело после затопления баржи со стройматериалами

После происшествия в акватории Обской губы, где 13 октября теплоход столкнулся с баржей, возбуждено уголовное дело, сообщает сегодня пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Теплоход "Тюменский-7" буксировал несамоходную баржу "903", груженную строительными материалами (железобетонными изделиями). Был шторм. Во время захода в бухту Новый Порт от удара друг об друга суда получили пробоины и начали тонуть.

Находившиеся рядом корабли помогли экипажу теплохода откачать воду. В результате инцидента никто не пострадал.

Новоуренгойская транспортная прокуратура провела проверку и возбудила по ее итогам уголовное дело: было установлено, что причиной затопления баржи стала потеря остойчивости: судно было непригодно к эксплуатации в акватории внутренних водных путей.

Расследование дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) находится на контроле надзорного ведомства.