На Южном Урале назвали города с ростом заболеваемости по COVID-19

Новости

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра 16:43
Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе 16:42
Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище 16:38
Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить 16:33
Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица 16:28
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова 15:57
В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга 15:54
Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 16:27
Рубрика: Общество

На Южном Урале назвали города с ростом заболеваемости по COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области наибольший рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией отмечается в крупных городах. Сельские территории ко второй волне COVID-19 менее восприимчивы, сообщили в четверг на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Инфекционист рассказал о формировании антител к коронавирусу

- В число городов с наибольшим ростом числа заболевших короновирусом вошли Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Копейск, - сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. - Отмечается подъем в Коркино и Еманжелинске. А меньше всего заболевших в Карабаше, Уйском и Увельском районах.

Как отметили на совещании, в основном сегодня фиксируются семейные очаги заболевания. Вслед за ними идет распространение инфекции среди офисных работников. Ранее верхние строчки в статистике занимали производственные коллективы.

Около семи процентов заболевших коронавирусной инфекцией - дети дошкольного и школьного возраста, почти 75 процентов - люди в возрасте от 18 до 64 лет, 19 процентов - пациенты "65 плюс", у которых заболевание протекает в тяжелой форме из-за сопутствующих заболеваний. 25 процентов COVID-пациентов переносят болезнь бессимптомно, еще около 34 процентов - в легкой форме, примерно столько же - в средней и тяжелой.

Ситуация в сфере образования - контролируемая, эпидемиологический порог не превышен. На карантин по коронавирусу не закрыта ни одна школа региона.

По гриппу и ОРВИ карантин введен в двух школах, трех детских садах и техникуме. Еще в 109 учебных заведениях закрыты отдельные классы. Однако общее число заболевших не превышает 0,9 процента от числа учащихся, отметили в правительстве региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть