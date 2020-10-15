На Южном Урале назвали города с ростом заболеваемости по COVID-19

В Челябинской области наибольший рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией отмечается в крупных городах. Сельские территории ко второй волне COVID-19 менее восприимчивы, сообщили в четверг на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

- В число городов с наибольшим ростом числа заболевших короновирусом вошли Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Копейск, - сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. - Отмечается подъем в Коркино и Еманжелинске. А меньше всего заболевших в Карабаше, Уйском и Увельском районах.

Как отметили на совещании, в основном сегодня фиксируются семейные очаги заболевания. Вслед за ними идет распространение инфекции среди офисных работников. Ранее верхние строчки в статистике занимали производственные коллективы.

Около семи процентов заболевших коронавирусной инфекцией - дети дошкольного и школьного возраста, почти 75 процентов - люди в возрасте от 18 до 64 лет, 19 процентов - пациенты "65 плюс", у которых заболевание протекает в тяжелой форме из-за сопутствующих заболеваний. 25 процентов COVID-пациентов переносят болезнь бессимптомно, еще около 34 процентов - в легкой форме, примерно столько же - в средней и тяжелой.

Ситуация в сфере образования - контролируемая, эпидемиологический порог не превышен. На карантин по коронавирусу не закрыта ни одна школа региона.

По гриппу и ОРВИ карантин введен в двух школах, трех детских садах и техникуме. Еще в 109 учебных заведениях закрыты отдельные классы. Однако общее число заболевших не превышает 0,9 процента от числа учащихся, отметили в правительстве региона.