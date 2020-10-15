С лета 2020 года земельный надзор в Свердловской области проводится с помощью дронов: для этого четырем сотрудникам управления Росреестра по Свердловской области пришлось освоить новую профессию пилота.

Полеты начались в июле, на сегодня площадь отснятой территории составляет 916 гектаров. Охвачены Полевской, Среднеуральский, Верхнепышминский, Невьянский городские округа, Алапаевское муниципальное образование. Сбор информации продолжается: осенью, когда деревья теряют листву, обзор с воздуха гораздо лучше. На основе полученных ортофотопланов специалисты филиала Федеральной кадастровой палаты по УрФО выстроят цифровую стереомодель местности и определят координаты объектов с погрешность не более 10 сантиметров.

- На борту два приемника: один фиксирует местонахождение в пространстве, другой выполняет геодезические функции. Он работает в двух системах: ГЛОНАСС и GPS, фиксирует объекты с высокой точностью. Это позволяет выявлять самозахваты земель и самовольные постройки, - рассказывает начальник отдела госземнадзора управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов. - Управлять дроном нетрудно, гораздо сложнее получить разрешение на полеты: нужно согласовать направление с оперативными центрами Единой системы организации воздушного движения в Москве и Екатеринбурге, получить разрешение органа местного самоуправления, если предполагается съемка населенного пункта, и ФСБ, Генштаба, штаба ЦВО - если на маршруте встретятся режимные объекты. За нарушение этих правил штраф на должностное лицо от 100 до 150 тысяч рублей, на организацию - от 250 до 300 тысяч. Это при условии, что летательный аппарат стоит на госучете, имеет регистрационный номер, иначе штрафы увеличиваются кратно.

Если уральцы относятся к жужжащим в небе контролерам более-менее лояльно, то в Подмосковье, к примеру, были случаи их угона и умышленного повреждения

За один рейс дрон массой 1,9 килограмма может отснять 100 гектаров. На каждое здание или участок делается 10 фото с разных ракурсов, дальше методом фотограмметрии их превратят в 3D-модель.

- Ошибки в учете - помеха для адекватного управления земельным ресурсом в муниципалитете и налогообложения. Но за забор не всегда заглянешь, и хозяева могут не пустить во двор. Съемка сверху позволяет составить объективную картину землепользования, - поясняет заместитель главы города Березовского Александр Коргуль.

Отказываться от классического геодезического метода никто не собирается: ортофотопланы его только дополняют и дают информацию для первичного анализа. Кроме того, дроны пока не умеют находить подземные сети. Специалисты все равно будут выезжать на участки, проводить внешний осмотр, уточнять границы. "Писем счастья" с фото, какие рассылает ГИБДД, нарушителям земельного законодательства ждать не стоит: для начала им отправят предостережение и дадут 60 дней на то, чтобы вернуть забор на старую границу или выкупить захваченный надел у администрации. И только если землепользователь будет злостно уклоняться, выпишут штраф: для граждан - от пяти до 100 тысяч рублей, в зависимости от площади и кадастровой стоимости участка, для юрлиц - от 100 до 700 тысяч.

Еще одна важная задача беспилотников Росреестра - помочь устранить технические реестровые ошибки. По словам замначальника отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Свердловской области Алены Солдатовой, иногда кадастровые инженеры используют для привязки не пункты государственной геодезической сети, а опорно-межевые знаки или пункты полигонометрии с менее точными координатами. Из-за этого целый массив участков в планах смещается на несколько метров. Исправить такие ошибки можно без участия собственников.

Что может препятствовать более широкому применению дронов на госслужбе? Во-первых, цена. Беспилотник даже российского производства стоит от 700 тысяч рублей, высококачественное фотооборудование - 200 тысяч. И если уральцы относятся к жужжащим в небе контролерам более-менее лояльно, то в Подмосковье, к примеру, были случаи угона и умышленного повреждения бортов. Так граждане выражают недовольство, что кто-то снимает их, хотя с высоты 150 метров невозможно распознать лицо человека, то есть конституционных прав никто не нарушает. Кстати, за порчу зарегистрированного аппарата грозит ответственность вплоть до уголовной.

Несмотря на некоторые сложности применения беспилотников, Росреестр намерен и дальше развивать это направление. Во всех федеральных округах создаются центры коллективного пользования дронами: аппараты, которые сегодня бороздят небо над Средним Уралом, вскоре начнут инспектировать территорию других субъектов УрФО.