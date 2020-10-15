Без молодых ученых развитие науки представить сложно, и, к счастью, они периодически пополняют состав наших академических институтов. Могу судить хотя бы по своему Институту органического синтеза имени И.Я. Постовского, среди сотрудников которого половина - молодые ученые, аспиранты и недавние выпускники университетов. При поддержке старших коллег они участвуют в разработках и, видя отдачу, активно включаются в научную деятельность.

В целом для выращивания научных кадров сделано немало, начиная с образовательных программ и заканчивая материальным обеспечением.

Во-первых, еще будучи студентами, ребята могут участвовать в конференциях и ставить опыты в хорошо оснащенных лабораториях институтов РАН и УрФУ. Поднимаясь на ступень выше, они трудоустраиваются на небольшую ставку младшего научного сотрудника, инженера-исследователя или на долю ставки и могут принимать участие в практической деятельности института. Например, в технологической лаборатории Института органического синтеза некоторые аспиранты зарабатывают по 80 тысяч рублей. Наряду с этим они получают стипендию и часто имеют дополнительные финансовые источники: гранты на проведение исследований, договоры с предприятиями. Спрос на таких специалистов есть всегда. Когда новоуральскому заводу необходимо было улучшить технологию синтеза субстанции лекарственного препарата против гриппа, то первым делом к работе подключили молодых ученых УрФУ.

Ради возможности пользоваться передовым лабораторным оборудованием к нам приезжают учиться студенты из многих стран, оставаясь жить и работать здесь

Во-вторых, исторически на Урале сложились сильные научные школы. Они существуют практически с момента образования университета, который в этом году отмечает столетие. Сегодня у ребят есть возможность публиковать работы в известных журналах, которые хорошо зарекомендовали себя на международном уровне, скажем в "Успехах химии". Я уже упоминал о техническом оснащении: ради возможности пользоваться передовым лабораторным оборудованием к нам приезжают учиться студенты из многих стран, оставаясь жить и работать здесь.

Буквально недавно два уральских проекта выиграли крупные гранты Минобрнауки России. Одним из них - математическим моделированием эпидемий - занимается Федеральный ядерный центр в Снежинске. А другой проект - по медицинской химии - выполняет, кроме нашего, целый ряд институтов страны. Он направлен на лечение социально значимых заболеваний трех групп: инфекционных, опухолевых и нейродегенеративных.

В-третьих, занятым в науке юным дарованиям на Урале дают готовую жилплощадь. Ее распределяет территориальное управление Минобрнауки, на балансе которого сейчас более 300 квартир. Кстати, в других городах подобного ресурса нет, что делает наш регион более привлекательным для ученых. Уральское отделение РАН в ближайшее время передаст 50 служебных квартир УрФУ, а в ближайшие два-три года мы получим на эти цели еще сто объектов недвижимости.

Приход молодых людей положительно сказывается на науке: стереотип, что в институтах работают одни седые ученые, уже изжил себя. Для популяризации науки к предстоящему 300-летнему юбилею РАН мы выпускаем серию книг о выдающихся ученых Урала. Уверен, спустя годы их список пополнится именами ребят, которые нынче вступают на путь научных открытий.