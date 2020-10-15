Новости

Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 17:42
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 17:31
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 17:30
Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма 17:30
Приморский дайвер снял трогательное видео с любопытной белухой 17:24
Захарова: Москва не оставит без ответа санкции ЕС 17:18
ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики 17:16
В Петербург пришла первая крупная партия вакцины от коронавируса 17:01
СМИ: Россия может принять несколько матчей молодежного ЧЕ по футболу 16:54
За энергоэффективный ремонт начнут давать субсидии до 2 млн рублей 16:51
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра 16:43
Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе 16:42
Прокуроры заинтересовались гибелью сомов в Волгоградском водохранилище 16:38
В Севастополе запретили спектакли, кино и экскурсии 16:37
Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить 16:33
Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица 16:28
В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова 15:57
В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга 15:54
Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 17:16

ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики

Фото: ПАО "Промсвязьбанк" Фото: ПАО "Промсвязьбанк"
Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей встречи подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Основными направлениями партнерства станут социально-экономическое развитие региона и повышение доступности ипотечного кредитования в области.

"ПСБ работает здесь уже много лет и за это время стал активным участником происходящих в области важнейших изменений, - прокомментировал итоги встречи Петр Фрадков. - Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам области и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале. Наше партнерство будет направлено, в том числе, и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов".

Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Это опорный банк для реализации гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.

"Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк активно включился в реализацию антикризисных мер, принятых в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Закономерным продолжением нашей совместной деятельности стало подписание соглашений о сотрудничестве", - сказал Евгений Куйвашев.

Отдельным аспектом взаимодействия станет работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и его сотрудниками, а также с работниками всей бюджетной сферы. Так, в рамках подписанного ипотечного соглашения сотрудники ОПК и бюджетных организаций смогут кредитоваться на максимально комфортных и доступных условиях - по собственной программе банка "Семейная ипотека" от 3,99% годовых, по "Госпрограмме 2020" - от 5,85%. По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к рыночной процентной ставке в размере до 0,8%.

Стороны также будут развивать банковскую инфраструктуру на территории Свердловской области, совместно реализовывать социально значимые проекты и участвовать в реализации национальных проектов, а также укреплять государственно-частное партнерство. Кроме того, ПСБ планирует расширять обслуживание строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов и уже проводит ипотечные сделки с их использованием. ПСБ рассматривает и возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона.

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера