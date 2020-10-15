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Рубрика: Общество

В Челябинске скончалась ведущая актриса театра драмы Марина Аничкова

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Челябинский театр драмы имени Наума Орлова Фото: Челябинский театр драмы имени Наума Орлова
Фото: Челябинский театр драмы имени Наума Орлова

В Челябинске - предположительно от коронавируса - скончалась ведущая актриса театра драмы имени Наума Орлова Марина Аничкова. Коллектив глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким своей коллеги, сообщили в четверг в администрации театра.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня, 15 октября, ушла из жизни актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Юрьевна Аничкова, - сообщили в администрации. - Блестящая актриса, талантливый режиссер, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог… Это невосполнимая потеря для всех нас.

В труппу Челябинской драмы Марина Аничкова пришла в 1974 году, после окончания Свердловского театрального училища. За годы работы в театре она сыграла более 60 ролей русского и зарубежного репертуара. В 1996 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Обладая неординарным талантом, сценическим обаянием, умением вести за собой, Марина Юрьевна органично соединяла в себе два творческих начала: актерское и режиссёрское - с одной стороны, дар сценариста и организатора - с другой, отмечают в театре.

Кроме того она более 20 лет делилась опытом с молодыми актерами - преподавала в Челябинском государственном институте культуры и стала основателем и режиссером Всероссийского конкурса актёрской песни имени Клавдии Шульженко.

Дата и время прощания с актрисой пока неизвестны.

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