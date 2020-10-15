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15.10.2020 08:09
Рубрика: Общество

Изучат "гены" регионов

На Урале появилась необычная лаборатория
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 233(8287)
В Институте экономики УрО РАН появилось новое подразделение - лаборатория экономической генетики. В ее составе пока восемь ученых. Изучать экономику регионов им предстоит комплексно, поэтому коллегами по цеху стали разнопрофильные специалисты: энергетики, транспортники, демографы, финансисты. Их задача - собирать различную информацию, анализировать ее и получать синтетическое знание о том или ином регионе. Ведь все происходящие процессы пересекаются и влияют друг на друга.

- Цель - комплексное изучение развития территории как целостного явления. Будем анализировать, в каком направлении движется регион, что возьмет из прошлого. При чем здесь генетика? Важно установить, какой экономический генофонд у территории постоянный (взять, к примеру, старопромышленные регионы), а что является привнесенным и в каком направлении предстоит двигаться дальше, - пояснила директор Института экономики Юлия Лаврикова.

По словам сотрудников лаборатории, ученых часто просят проанализировать изменения, вносимые в стратегические планы развития территорий, представить экспертные заключения на тот или иной закон, например, о регулирующем воздействии. Однако важно видеть целостную картину происходящего.

Фото: istock
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- Отныне такое задание не осядет только в профильном отделе (например, в секторе развития предпринимательства), а поступит также в нашу лабораторию. Это даст возможность установить какие-то дополнительные связи, проследить взаимодействие, предложить комплексное решение. Ведь региональные социально-экономические системы - единые организмы, живущие по своим законам. И когда мы оказываем воздействие в одном месте, это может вызвать внезапный эффект там, где мы даже не подозреваем, - рассказала старший научный сотрудник Центра региональных компаративных исследований и лаборатории экономической генетики регионов Елена Шамова.

По ее словам, влиять на регион могут как внешние факторы (например, пандемия), так и внутренние (скажем, изменение законодательства). Чтобы предсказать точку возникновения отклика и его силу, необходимо разработать методологию. Решили заходить именно со стороны экономической генетики - только зарождающейся сегодня науки. Теория будет тесно сплетена с практикой - научные выводы могут стать инструментом действий для властей.

- Прикладной аспект обязательно будет. Предстоит прогнозировать развитие территории по различным сценариям, готовить рекомендации по изменению структуры экономики. Например, покажем, что ждет регион в случае инерционного сценария и какие новые сферы деятельности нужно добавить, чтобы повысить устойчивость экономики, - подытожила Юлия Лаврикова.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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