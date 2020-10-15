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Работа найдется

В Тюменской области растет количество вакансий
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 233(8287)
Рынок труда - один из важнейших барометров, отражающих состояние региональных экономик в коронавирусный год. В Тюменской области напряжение на этом рынке, возникшее весной, летом существенно спало, а осенью количество вакансий превысило число зарегистрированных безработных.

Согласно замерам департамента труда и занятости населения, на пике уровень безработицы поднимался до пяти процентов, даже чуть превышал эту беспрецедентно высокую для области планку. А к октябрю она опустилась почти на один процентный пункт. Как результат с учета снялись около пяти тысяч человек. О положительной тенденции свидетельствует и статистика частного рекрутингового ресурса hh.ru: в сентябре число открытых в регионе вакансий подросло на четыре процента по сравнению с августом и на 23 - по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Ситуация изменилась вследствие двух факторов. Многие предприятия и организации возобновили деятельность после вынужденного полного либо частичного простоя. Ну а власти не мешкая пришли на выручку оказавшимся в трудном положении. По свидетельству директора департамента Надежды Мазуркевич, на создание временных рабочих мест правительство региона направило около 280 миллионов рублей. Целевую финансовую поддержку оказал и федеральный центр. Работодателям, которые создавали такие места в рамках специальных соглашений, из бюджета возмещали, в частности, затраты на оплату труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов. В итоге удалось обеспечить занятость свыше трех тысяч человек.

Правительство региона, напоминая о необходимости соблюдения сантребований, не намерено прерывать отлаженные после весенних сбоев производственные циклы

Значимую роль сыграла и определенная корректировка по отраслевым направлениям. В кризисный период, как известно, во многом выручают строительные подряды, а стимулируют профильный бизнес госзаказы. Все последние месяцы на территории региона велись активное строительство и реконструкция автодорог, автомобильных развязок. По объемам жилищного строительства в расчете на тысячу жителей Тюменская область - в числе передовых субъектов РФ.

По базе вакансий сразу видно, что именно предприятия стройкомплекса более других нуждаются в рабочих руках. Востребованы они также в сельском хозяйстве, сфере услуг. И тут не обойтись без обучения взрослых людей профессиям, на которые ощущается рыночный спрос. Образовательные курсы насчитывают 90 направлений профессиональной переподготовки. Тысячи человек стали участниками программы дополнительного обучения. Среди них и люди зрелого возраста, столкнувшиеся с риском потери работы, и предпенсионеры, и желающие получить вторую, а то и третью профессию "про запас". Выбор большой - от парикмахерского дела до основ квантовых технологий.

Сейчас эпидемиологическая обстановка вновь обострилась, но правительство региона, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения санитарных требований на предприятиях, не намерено каким-либо искусственным образом прерывать отлаженные после весенних сбоев производственные циклы.

- Введение дополнительных ограничений для бизнеса не планируем. Экономика должна работать, а рабочие места - сохраняться. Задача снижения напряженности на рынке труда по-прежнему в приоритете, поддержка занятости населения - одна из наших главных задач, - подчеркивает губернатор Александр Моор.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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