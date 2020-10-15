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15.10.2020 08:07

Агрегатор для рогатых

Власти Зауралья потратят 30 миллионов на закуп скота для личных подворий
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 233(8287)
В Курганской области введены новые субсидии для личных подсобных хозяйств (ЛПХ), позволяющие им сэкономить на покупке коров и мелких сельхозживотных от 50 до 70 процентов.
Субсидии позволят увеличить количество живности на подворьях. Фото: Татьяна Андреева/РГ Субсидии позволят увеличить количество живности на подворьях. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Субсидии позволят увеличить количество живности на подворьях. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На закуп скота в бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей: ЛПХ может приобрести до пяти коров, 3-10 овец и коз по ценам соответственно не выше 100 и 10 тысяч за одну голову. Выгоднее всего купить молочных коров: казна компенсирует до 70 процентов их стоимости. Мясной и мелкий скот можно получить за полцены. Правда, собственностью крестьян животные станут только через три года, так что в их интересах сохранить и приумножить поголовье.

Фото: Сергей Панасенко
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Новый вид господдержки заинтересовал селян.

- В нашем районе десять семей изъявили желание развивать ЛПХ после введения субсидии, - рассказал начальник отдела сельского хозяйства Целинного района Виктор Шатских.

Оксана Шамсутдинова из села Матвеевка подала заявку на двух коров. В семье шестеро детей, живут за счет подворья. На нем уже есть молочные буренки, но, если увеличить стадо, излишки молока можно будет продавать: власти заверили, что закупом займутся заготовители.

Но сначала надо приобрести коров. По условиям животные должны быть завезены из других регионов. Как пояснили в профильном департаменте, это сделано для улучшения репродуктивных свойств стада и исключения махинаций. Сформирован реестр предприятий, реализующих скот, но не каждый крестьянин готов везти животных издалека: нужен спецтранспорт.

Частникам вызвались помочь агрегаторы - сельхозпредприятия и предприниматели, которые уже сотрудничают с личными хозяйствами, например, закупают у них молоко и мясо.

Фото: violetkaipa / istockphoto
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- 24 года занимаемся сбором молока в частном секторе близлежащих районов, но с каждым годом работать труднее, - рассказал руководитель Куртамышского молокозавода Сергей Истомин. - Коров в деревнях почти не осталось, мощности нашего завода полностью не загружены, работаем, можно сказать, в убыток: 300 километров проехали за молоком, 300 литров привезли. Поэтому я кровно заинтересован в увеличении поголовья.

Вообще-то агрегаторам полагается 5 процентов от стоимости животных, но для крупного бизнеса доход несущественный.

- Я взялся за это дело не для того, чтобы заработать, а чтобы вернуть людей к исконно крестьянскому труду, который всегда был уважаемым на селе, - рассуждает руководитель предприятия в Далматовском районе Федор Ярославцев. - Всегда селяне жили за счет личных подворий, огородов. А сейчас в селе Новопетропавловском живут 1200 человек, а коров в частном секторе - голов 15, не больше.

По официальным данным, из районов поступили заявки на 1700 животных, в том числе на 600 овец. Они начнут прибывать в регион в конце месяца. По ветеринарным требованиям завезенный скот должен пройти 21-дневный карантин.

Комментарий

Рустам Камалетдинов, врио директора департамента АПК Курганской области:

- Прежде чем ЛПХ примет решение о приобретении животных, нужно определиться, куда сбывать продукцию. В районах, где есть агрегаторы, проблема, по сути, решена. В остальных формированием инфраструктуры займется правительство региона. Скажем, для сбыта мяса оптимальный вариант - сезонные ярмарки и специализированные торговые точки.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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