Жителя Югры осудили на 20 лет за убийство трехлетней дочери

Житель Нефтеюганска признан виновным в убийстве своей маленькой дочери и приговорен судом к двадцати годам колонии строгого режима.

По данным правоохранительных органов, 35-летний мужчина жил вместе с женой и двумя дочками от первого брака. С конца ноября до 21 декабря 2019 года он постоянно бил девочек, делал так, что они ударялись головами - у детей были серьезные травмы, не говоря уж о моральных страданиях. Причиной такого поведения отца было якобы их непослушание.

"В конце декабря, будучи пьяным и раздраженным из-за детского плача, фигурант бросил трехлетнюю дочь с высоты поднятой руки на пол, после чего нанес ей не менее ста ударов руками и ногами по телу и голове. Девочка скончалась на месте", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета ХМАО-Югры.

Мужчина обвинялся по четырем статьям: убийство ребенка с особой жестокостью, истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На суде под тяжестью улик он частично признал свою вину.

"Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде двадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - передает пресс-служба прокуратуры автономного округа, уточнив, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.