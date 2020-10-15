Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за липовый документ для школы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело матери первоклассника, которая представила для записи в школу липовый документ.

По информации Свердловской областной прокуратуры, женщина хотела, чтобы ее ребенок попал в определенную школу. Для этого она в начале февраля 2020 года купила два поддельных свидетельства о регистрации на себя и свою дочку. На основании представленных документов ребенок был зачислен в первый класс на 2020/2021 учебный год.

"Суд принял во внимание, что горожанка раньше не привлекалась к уголовной ответственности, и прекратил производство по уголовному дела, назначив ей наказание в виде штрафа - 20 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре, уточнив, что постановление пока не вступило в законную силу.