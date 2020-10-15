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Рубрика: Экономика

Решетников: Россия прошла сложный период лучше других стран

Текст: Татьяна Замахина
Россия прошла самый сложный экономический период лучше других стран: кризис не приобрел массового характера, удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

С участием министра члены комитета рассматривают новый бюджет на три года и социально-экономический прогноз, на котором основан главный финансовый документ.

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Кризис был локализован в нескольких наиболее пострадавших отраслях, в сегменте малого и среднего бизнеса, заявил Решетников. "Нам удалось избежать цепочек неплатежей, кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании", - подчеркнул он.

Например, ожидался серьезный спад в строительстве, но благодаря программе льготной ипотеки его удалось избежать. Глубокого спада инвестиций - тоже. Агропром растет, а обрабатывающая промышленность после спада во втором квартале стала восстанавливаться, продолжил Решетников. Также идет рост производства лекарств, продукции первой необходимости. "То есть мы видим устойчивое ядро", - подчеркнул он.

Важно, что удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Инфляция в сентябре составила 3,7% в годовом измерении - наблюдается небольшой рост, связанный с восстановлением спроса.

Решетников также отметил, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен. При этом растет во всех сегментах объем кредитования, особенно в ипотеке и в сфере кредитования малого бизнеса, на что повлияла политика ЦБ и, конечно, меры поддержки населения. Все это позволило МЭР улучшить оценки по текущему году и среднесрочный прогноз.

Началось восстановление добычи нефти, что начинает дополнительно улучшать показатели экономики, заявил также министр.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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По прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП РФ в текущем году составит 3,9%, а уже в следующем прогнозируется рост на 3,3%.

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация, во многом зависит от эпидемиологической обстановки и масштаба необходимых карантинных мер. Министр отметил, что тревожность бизнеса повышена.

Однако в целом прогноз социально-экономического развития, по его словам, "крепкий". "Экономика создает мощную базу для бюджета и исполнения государством всех взятых на себя обязательств, - заявил докладчик. - Исходим из прогнозов восстановления мировой экономики, в том числе внешнего спроса на основные экспортные товары".

Ни в базовом, ни в консервативном варианте прогноза "не заложен второй жесткий локдаун, так как это было весной", - заверил Решетников.

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