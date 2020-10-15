Роспотребнадзор: Монеты и купюры могут стать источником распространения COVID-19

Деньги могут стать источником распространения коронавирусной инфекции, предупредили в Роспотребнадзоре. Вирус попадает на поверхность денег в результате контакта с ними инфицированного человека.

Согласно данным специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, на поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток, а на поверхности монет - не менее трех часов. При этом за один час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, а денежных купюр - в 10 раз, пишет ТАСС.

В ведомстве порекомендовали обрабатывать руки антисептиком или тщательно помыть их с мылом после каждого расчета наличными. Однако лучше всего использовать безналичный расчет, подчеркнули специалисты.