Один из самых явных способов заразиться коронавирусом - оплата покупок наличными купюрами и монетами.

Деньги не пахнут, но могут нести на себе какие угодно вирусы - лучше иметь с ними дело в перчатках. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, деньги проходят через слишком большое количество рук. А как выяснили специалисты научного центра "Вектор", на поверхности купюр вирус может жить не менее суток, а на поверхности монет - не менее трех часов. "За один час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр - в 10 раз", - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве советуют расплачиваться в безналичной форме, а если нет возможности отказаться от купюр и монет, тщательно дезинфицировать руки после совершения каждой покупки.

Вместе с тем, как показал совместный опрос СберИндекса и IT-компании "Платформа ОФД", россияне и сами не хотят лишний раз иметь дело с наличкой.

"По итогам III квартала доля безналичного торгового оборота в расходах потребителей составила 53,6%. Это нехарактерно высокий уровень", - говорится в их совместной обзоре. На первом месте по безналичной оплате находится Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и Коми (62,5% и 62% соответственно). Среди "безналичных" городов лидируют Петрозаводск (63,7%), Апатиты (63,7%) и Сыктывкар (63,5%).

В то же время оплата картой не гарантирует стопроцентной безопасности. Если карта вставляется в терминал и человек вынужден набирать на нем пин-код, то это тоже лишнее соприкосновение с поверхностью, которой многие пользуются. Такая же опасность подстерегает и в банкомате. После обязательно нужно продензифицироваться.

Оплата банковской картой также не гарантирует стопроцентной безопасности от коронавируса

Самый безопасный способ - привязать карту к мобильному телефону. Но здесь возникает риск, что в самый ответственный момент техника подведет - телефон разрядится или заглючит, оплата не пройдет и из магазина можно уйти без покупки.

Самый верный способ избежать инфицирования при покупках, как говорят в Роспотребнадзоре, просто ходить в магазин в перчатках.