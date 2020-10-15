Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ

Новости

В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 22:25
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 22:04
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 21:43
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 21:10
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 21:07
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 21:01
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 20:48
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 20:37
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 20:35
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 20:31
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 20:21
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 20:20
В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию 20:10
Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин 19:37
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток 19:29
Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону 19:09
Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы 19:02
СК ищет свидетелей гибели россиянки в турецком аквапарке 18:49
ТЦ "Черемушки" закрыли за нарушение антиковидных мер 18:44
Спикер парламента Киргизии отказался от полномочий президента в пользу премьера 18:24
МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе 18:17
Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 17:42
Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в ноябре 17:31
В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943" 17:30
Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
15.10.2020 22:30
Рубрика: Власть

Любо!

Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко стал Героем Труда России
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Звание Героя Труда РФ художественному руководителю и главному дирижеру Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко присвоено указом главы государства.
Под руководством "казачьего маэстро" коллектив хора получил мировое признание Фото: Владимир Аносов/РГ Под руководством "казачьего маэстро" коллектив хора получил мировое признание Фото: Владимир Аносов/РГ
Под руководством "казачьего маэстро" коллектив хора получил мировое признание Фото: Владимир Аносов/РГ

В документе говорится, что это звание присвоено Захарченко "за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России".

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин вручил премии правительства в области образования

Государственный академический Кубанский казачий хор основан в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России. В репертуар хора входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива. И - давнего друга "РГ".

Мы встречаемся с ним достаточно часто, причем особых поводов для этого не нужно, ибо мы знаем, что "казачий маэстро", как зовут Захарченко на Кубани, всегда был и остается настоящим кладезем уникальной информации.

"Казачий маэстро", как зовут его на Кубани, всегда был и остается настоящим кладезем уникальной информации

Он родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. Закончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки и аспирантуру в ГМПИ им. Гнесиных. С 1974 года - художественный руководитель Кубанского казачьего хора.

Захарченко - автор более 200 музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Он сделал музыкальную обработку песни, официально принятой в 1995 году в качестве гимна Краснодарского края ("Ты, Кубань, ты наша Родина...").

Он имеет звания народного артиста РСФСР (1984), Украины (1994) и Абхазии (2008), заслуженного артиста Южной Осетии (2008).

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин вручил звезду Героя труда выдающемуся физику Рыкованову

Во время недавней встречи с журналистами Виктор Гаврилович рассказал о своем творческом пути и презентовал собрание сочинений - книги об истории хора, которую он собирал по крупицам. Девять фолиантов уже изданы и переданы в библиотеки края.

- Есть у Пушкина в "Борисе Годунове" такие слова: "Исполни долг, завещанный от Бога мне грешному", - говорит Виктор Гаврилович. - И я хочу исполнить свой долг - именно так начинается собрание моих сочинений о Кубанском казачьем хоре. Все чаще задумываюсь о своем предназначении. Я ведь несколько раз мог умереть. Первый - в детстве, в голодные военные годы... Но Господь забрал не меня, а брата Борю. Хотя я никогда не отличался особым здоровьем. Время тогда было страшное. Отец ушел на фронт, а мать осталась с нами, детьми, одна. Мы с братишкой тогда ходили по дворам родной станицы Дядьковской и просили милостыню. Кроме свеклы, которую мой организм не принимал, есть было нечего. Боря даже говорил маме: "Витька ничего не кушает и помрет, а я ем, значит, буду жить". Но судьба распорядилась иначе...

Кубанский казачий хор ждут на лучших российских и мировых сценах, но день Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, он всегда встречает в Краснодаре.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Российские деятели культуры получили государственные награды

Так было и на этот раз, когда Государственный академический Кубанский казачий хор принял участие в Божественной Литургии в Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара. Примечательно, что Пресвятая Богородица считается покровительницей казачества России.

- Мы - правопреемники Войскового певческого хора - старейшего коллектива России, - говорит Виктор Захарченко. - И наша история - это история музыкальной России. Наше предназначение - очищение народа от скверны, служить Родине, народу, Богу! Ведь каждая наша песня - молитва!

Редакция "Российской газеты" поздравляет своего давнего друга с высокой наградой. Это признание его уникального таланта и многолетнего труда, профессионализма и музыкального дара. Именно такие люди создают и приумножают славу Отечества. Многая и благая лета, Виктор Гаврилович!

Власть Работа власти Госнаграды Культура Музыка

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия