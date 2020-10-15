Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ

Звание Героя Труда РФ художественному руководителю и главному дирижеру Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко присвоено указом главы государства.

В документе говорится, что это звание присвоено Захарченко "за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России".

Государственный академический Кубанский казачий хор основан в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России. В репертуар хора входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко - художественного руководителя коллектива. И - давнего друга "РГ".

Мы встречаемся с ним достаточно часто, причем особых поводов для этого не нужно, ибо мы знаем, что "казачий маэстро", как зовут Захарченко на Кубани, всегда был и остается настоящим кладезем уникальной информации.

"Казачий маэстро", как зовут его на Кубани, всегда был и остается настоящим кладезем уникальной информации

Он родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Краснодарского края. Закончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки и аспирантуру в ГМПИ им. Гнесиных. С 1974 года - художественный руководитель Кубанского казачьего хора.

Захарченко - автор более 200 музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Он сделал музыкальную обработку песни, официально принятой в 1995 году в качестве гимна Краснодарского края ("Ты, Кубань, ты наша Родина...").

Он имеет звания народного артиста РСФСР (1984), Украины (1994) и Абхазии (2008), заслуженного артиста Южной Осетии (2008).

Во время недавней встречи с журналистами Виктор Гаврилович рассказал о своем творческом пути и презентовал собрание сочинений - книги об истории хора, которую он собирал по крупицам. Девять фолиантов уже изданы и переданы в библиотеки края.

- Есть у Пушкина в "Борисе Годунове" такие слова: "Исполни долг, завещанный от Бога мне грешному", - говорит Виктор Гаврилович. - И я хочу исполнить свой долг - именно так начинается собрание моих сочинений о Кубанском казачьем хоре. Все чаще задумываюсь о своем предназначении. Я ведь несколько раз мог умереть. Первый - в детстве, в голодные военные годы... Но Господь забрал не меня, а брата Борю. Хотя я никогда не отличался особым здоровьем. Время тогда было страшное. Отец ушел на фронт, а мать осталась с нами, детьми, одна. Мы с братишкой тогда ходили по дворам родной станицы Дядьковской и просили милостыню. Кроме свеклы, которую мой организм не принимал, есть было нечего. Боря даже говорил маме: "Витька ничего не кушает и помрет, а я ем, значит, буду жить". Но судьба распорядилась иначе...

Кубанский казачий хор ждут на лучших российских и мировых сценах, но день Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, он всегда встречает в Краснодаре.

Так было и на этот раз, когда Государственный академический Кубанский казачий хор принял участие в Божественной Литургии в Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара. Примечательно, что Пресвятая Богородица считается покровительницей казачества России.

- Мы - правопреемники Войскового певческого хора - старейшего коллектива России, - говорит Виктор Захарченко. - И наша история - это история музыкальной России. Наше предназначение - очищение народа от скверны, служить Родине, народу, Богу! Ведь каждая наша песня - молитва!

Редакция "Российской газеты" поздравляет своего давнего друга с высокой наградой. Это признание его уникального таланта и многолетнего труда, профессионализма и музыкального дара. Именно такие люди создают и приумножают славу Отечества. Многая и благая лета, Виктор Гаврилович!