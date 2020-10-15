Рыбакам убрали излишние требования в промышленном и прибрежном рыболовстве

Новости

Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно 12:38
Председатель парламента Кипра заявил об отставке 12:27
Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ 12:21
Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 14:16
Рубрика: Экономика

Рыбакам убрали излишние требования в промышленном и прибрежном рыболовстве

Текст: Татьяна Карабут
Для промышленного и прибрежного рыболовства устранены пробелы и исключены излишние требования в законодательстве. Изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" сегодня утвердил президент России.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В частности, теперь промышленное рыболовство во внутренних водоемах может осуществляться на основании договора пользования рыболовным участком (если рассматриваемая акватория входит в состав рыболовных участков) или на основании договора пользования водными биоресурсами (если на водном объекте рыбохозяйственного значения не сформирован рыболовный участок).

Фото: Gettyimages
Какую рыбу россияне недооценивают, и много ли на прилавках контрафакта

"К примеру, на основном рыбохозяйственном водоеме Новгородской области - озере Ильмень, где добыча ведется активными орудиями лова по акватории всего водоема, формирование рыболовных участков является избыточным, а неоднозначность действующей в настоящее время нормы статьи 19.1 закона "О рыболовстве" не позволяет полноценно осуществлять рыболовство без договора пользования рыболовным участком", - поясняли ранее в комитете по аграрным вопросам Госдумы.

Также теперь право на прибрежное рыболовство будут иметь рыбаки, зарегистрированные в прибрежном регионе, к территории которого прилегают морские воды, где предоставлено право на добычу водных биоресурсов. Раньше таких критериев не было прописано.

Кроме того, изменения коснуться распределения квот вылова водных биоресурсов во внутренних водных объектах: раньше это право было только у региональных властей, теперь оно предоставлено и федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства.

Помимо этого, по новым правилам исключается требование о ежегодной подаче заявления промышленного рыболовства, такая обязанность остается только для рыбаков, занимающихся прибрежным рыболовством.

Экономика Отрасли Ресурсы

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
Боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать"
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис