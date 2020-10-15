Рыбакам убрали излишние требования в промышленном и прибрежном рыболовстве

Для промышленного и прибрежного рыболовства устранены пробелы и исключены излишние требования в законодательстве. Изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" сегодня утвердил президент России.

В частности, теперь промышленное рыболовство во внутренних водоемах может осуществляться на основании договора пользования рыболовным участком (если рассматриваемая акватория входит в состав рыболовных участков) или на основании договора пользования водными биоресурсами (если на водном объекте рыбохозяйственного значения не сформирован рыболовный участок).

"К примеру, на основном рыбохозяйственном водоеме Новгородской области - озере Ильмень, где добыча ведется активными орудиями лова по акватории всего водоема, формирование рыболовных участков является избыточным, а неоднозначность действующей в настоящее время нормы статьи 19.1 закона "О рыболовстве" не позволяет полноценно осуществлять рыболовство без договора пользования рыболовным участком", - поясняли ранее в комитете по аграрным вопросам Госдумы.

Также теперь право на прибрежное рыболовство будут иметь рыбаки, зарегистрированные в прибрежном регионе, к территории которого прилегают морские воды, где предоставлено право на добычу водных биоресурсов. Раньше таких критериев не было прописано.

Кроме того, изменения коснуться распределения квот вылова водных биоресурсов во внутренних водных объектах: раньше это право было только у региональных властей, теперь оно предоставлено и федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства.

Помимо этого, по новым правилам исключается требование о ежегодной подаче заявления промышленного рыболовства, такая обязанность остается только для рыбаков, занимающихся прибрежным рыболовством.