В прокат вышел новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз"

Кино и сериалы в наше время играют со зрителем как кошка с собакой. Поясним эту, на первый взгляд, странную мысль. Сериалы ведут себя как верные псы, для которых желания хозяина, читай зрителя, превыше всего. Они и "тапочки принесут", и "защитят", и развеселят, и напугают - не дадут заскучать от отсутствия острых ощущений. Они тонко изучают психологию смотрящего и всегда готовы угодить. С первых же кадров стараются ошарашить, воздействовать на чувства, привязать, заставить себя полюбить. В конце каждой серии стремятся подластиться и выкинуть какой-то такой трюк, что несомненно захочется продолжить просмотр.

Фильмы, авторские в первую очередь, как коты. Режиссеры стараются выразить себя, они тут главные в этом своем мире. Пожалуйста, зритель, хочешь быть посвященным, так и быть, можешь примкнуть к моей киномагии, позволяю. Таким образом введу тебя в неизведанную вселенную, и ты откроешь для себя новые пространства. И зрители, особенно ищущие глубины в искусстве, с удовольствием играют в эту игру, прощая любимым авторам все их капризы, среди которых могут быть и скука, и затянутость, и чрезмерное самовыражение, и откровенные заморочки.

Валерий Тодоровский прекрасно знает все эти правила игры как творец, который делает и фильмы, и сериалы. Он один из немногих, кто умеет держать баланс. Но также он знает, что главное уметь в обоих форматах преподнести историю своим неповторимым способом. За годы в профессии прекрасно научился это делать. В снятой по сценарию Любови Мульменко, одного из лучших авторов современности, картине "Гипноз", которая в прокате с 15 октября, Тодоровский словно возвращается к себе самому того периода, когда снимал "Любовника", "Качели", "Страну глухих" и другие работы, за которые мы, зрители, так любим его творчество. Рассказанная история отталкивается от его личного опыта и уходит за горизонты авторской фантазии. Главный герой - подросток (дебют Сергея Гиро), то есть человек, который находится как раз в том возрасте, когда начинается понимание, что жизнь неоднозначна, что в ней есть разные миры, порой невыносимо противоречащие друг другу, и что сознательное и бессознательное могут буквально разрывать на части по отношению к одним и тем же событиям.

Формальная причина обращения героя к врачу-гипнологу - лунатизм. Подросток ходит по ночам. Но сеансы у врача, при том что парень, как выясняется, гипнозу не поддается, превращаются в мистическую историю взросления и познания Мишей (так зовут героя) самого себя и окружающей действительности.

Максим Суханов - актер, который владеет искусством гипноза в совершенстве. В том смысле, что способен загипнотизировать и в театральном зале, и через экран любое количество зрителей. Харизма артиста, человеческая и профессиональная, такова, что его не раз приглашали на роли, подобные этой. Чтобы не ходить далеко, достаточно вспомнить фильм "Один вдох" Елены Хазановой, что недавно вышел на экраны, там Суханов также играет гуру.

В фильме Тодоровского Суханов в роли доктора Волкова удивляет не только тем, как умеет создать мистический образ гипнолога, главного в научной лаборатории, но и демонстрацией того, что, каким бы ни был хорошим и авторитетным врач, он всего лишь человек. Он может сорваться, у него могут быть любимчики, он может возомнить себя продолжателем дела Всевышнего на Земле, и он может совершить роковую ошибку.

В фильме "Гипноз" сильна и семейная линия, что позволяет охарактеризовать его так: появилось настоящее кино как для подростков, так и для всей семьи, об отсутствии которого так любят у нас говорить. Мать и отец Миши (Екатерина Федулова и Сергей Медведев) очень точно играют пару родителей, которые никак не повзрослеют или не хотят показывать, что взрослые, дабы чувствовать себя ближе к своим детям. Зрители постоянно ощущают в картине атмосферу дома и взаимодействие членов семьи между собой, которых качает, как в лодке. Миша ощущает себя самым старшим и непонятым, он ищет значительного взрослого в своей жизни, который поможет ему определиться во всем. Матери, с одной стороны, хочется быть главной, с другой, - маленькой девочкой. Отец до сих пор инфантилен и не хочет признавать очевидного. Младшего брата Миши играет тот самый Степан Середа, который в предыдущей картине Тодоровского, "Одесса", в главной роли был альтер-эго автора. Внешне Степан действительно очень похож на режиссера, если представить, каким он был в детстве. И конечно же, Тодоровский не удержался от авторского искушения поместить себя самого и в этот фильм.

Однако сложность в том, что, говоря о фильме "Гипноз", ничего нельзя утверждать наверняка. Тодоровский использует прием, которым владеет в совершенстве: заставить зрителя додумывать линию каждого персонажа и логику каждого поступка. Часто так поступают режиссеры, которые не знают, что хотят сказать, но Тодоровский прекрасно осведомлен. Он играет со зрителями как гипнолог с пациентами. Мы сами должны решить, почему доктор Волков оставил Мишу в своей лаборатории, он просто лечит его или разглядел в нем дар (Мише удается погрузить в гипнотический транс младшего брата). Мы сами должны догадаться: девочка в красном зимнем пальто, пережившая травму в детстве, которая наоборот слишком гипнабельна, - фантазия влюбленного Миши или существует на самом деле, и какая она. И самый главный ребус фильма: кто оказывается сильнее - взрослеющий подросток, который задумывается о силе и влиянии лечения, или врач, который поддается на лекции на глазах у всех на явную провокацию своего пациента.

Именно недосказанность, нежелание Тодоровского и Мульменко разжевывать историю для в большинстве своем разленившегося зрителя сыграло с картиной злую шутку на недавно завершившемся 42-м Московском международном кинофестивале. Фильм "Гипноз" - первая картина Тодоровского, вошедшая в конкурс этого киносмотра, - не получил ни одного приза. Хотя, сказать по правде, заслуживал их. Возможно, сложность в том, что он оказался и камерным, и никаким не международным, а более понятным нашему зрителю и рассчитанным на него. ММКФ стал для картины фактором для привлечения внимания перед выходом в прокат, хотя мог бы быть чем-то большим. Но гораздо важнее, чем оказалась эта картина для авторов, и как ее воспримет зритель.

Любовь Мульменко можно поздравить с очередным удачным сценарием; Тодоровского - за явно полученную им в процессе создания картины радость делать то, что он умеет очень хорошо и что отличает его авторский почерк; оператора Жан-Ноэля Мустонена - с изящно выбранным стилем съемки; композитора Анну Друбич - с новой яркой музыкой.

Зрителю же можно только позавидовать: придется общаться с режиссером, который уважает его настолько, чтобы не зомбировать собственным фильмом и видением, а дать пищу для размышлений - в плане сознательного и бессознательного.