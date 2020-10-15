Сборная России во второй раз подряд сыграла вничью в матче Лиги наций. Команда Станислава Черчесова не сумела победить на своем поле ни турок (1:1), ни венгров (0:0).

Наша сборная создала достаточно моментов в матче с Венгрией, но забить ей так и не удалось. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Тем не менее россияне по-прежнему лидируют в своей группе. Другой вопрос, что отставание от тех же венгров сократилось до одного очка. Да и оставшиеся два поединка наши футболисты проведут в гостях - с Сербией и Турцией.

Подытоживая прошедшую неделю, стоит отметить, что сборная хоть и не победила ни в одной из трех встреч, но игру показала достойную. Особенно в матче с венграми, в котором россияне создали достаточно моментов для гола, в то время как соперник считаное количество раз дошел до чужой штрафной. В перекладину попал Алексей Ионов, два убойных шанса было у Артема Дзюбы, опасно бил Антон Миранчук. Но нашим откровенно не везло. "Доволен ничьей. Победить сегодня было нереально, потому что россияне физически были очень сильные и атаковали на высочайших скоростях. Они несколько раз серьезно взвинчивали темп, из-за чего у нас возникали проблемы. У России самая лучшая команда из тех, с кем мы встречались в последнее время", - отметил наставник венгерской сборной Марко Росси.

Россия остается лидером своей группы, но отрыв от венгерской сборной ­сократился до одного очка

Несколько интересных фактов: Россия впервые потеряла очки в поединке с венграми. До этого в официальных встречах было три победы. Наши футболисты не забили впервые с ноября 2018 года, когда команда Черчесова уступила в Лиге наций шведам (0:2).

Несмотря на потерю очков в двух матчах подряд, Черчесов остается оптимистом. Хотя и признает, что сборной предстоят два очень сложных выезда. Своими ощущениями от игры с Венгрией и мнением о перспективах российской сборной Станислав Саламович поделился с журналистами на традиционной послематчевой пресс-конференции.

14 матчей подряд забивала Россия до встречи с венграми

Как оцените итоги матча?

Станислав Черчесов: Настраивались на победу, но не реализовали свои шансы. В первом тайме минут 15-20 ребята входили в игру, потому и не создавали остроты. Затем команда перехватила инициативу, были хорошие подходы, однако не хватило последней передачи. После перерыва мы диктовали условия. Жаль, не взяли три очка.

Согласны, что сборная провела два разных тайма?

Станислав Черчесов: В какой-то степени да. Пока венгры были свежи, они оказывали сопротивление. Соперник был хорошо организован, грамотно выходил из обороны. А во второй половине мы владели ситуацией и физически выглядели лучше. Замены усилили атаку.

Почему команда прессинговала не так высоко, как обычно?

Станислав Черчесов: Мы хотели так делать, но не получилось. Венгры неплохо выходили из-под прессинга. Тем более они играли длинными передачами и старались отрезать наших футболистов. Во втором тайме нам это стало лучше удаваться, а всю игру давить на соперника тяжело. Речь не только о Венгрии, но и о любой другой команде.

Какой опыт дал нынешний сбор с тремя матчами за короткое время?

Станислав Черчесов: Мы впервые за всю историю провели так много встреч за неделю. К трем матчам добавились еще и травмированные, а также футболисты, покинувшие сбор из-за подозрительных или положительных тестов. Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать их отсутствие. Я поблагодарил ребят. Да, очки мы недобрали. Это, пожалуй, единственный минус.

Почему решили сыграть в концовке в двух нападающих?

Станислав Черчесов: Это было продиктовано ходом матча. Мы владели преимуществом, было много подходов, фланговых передач. Команда владела инициативой, так что с двумя форвардами ей было легче. С Турцией, к примеру, двух форвардов в концовке было сложно выпускать, потому что соперник чаще атаковал. А с Венгрией ситуация другая. Понятно, что Дзюба и Соболев играли вместе впервые, так что это был своего рода эксперимент. Думаю, это решение было оправданным.

Прокомментируйте ситуацию в турнирной таблице.

Станислав Черчесов: Будут два сложных матча в Сербии и Турции. Будем готовиться к ним. Главное - чтобы футболисты, на которых мы рассчитываем, были здоровы. Команда начала сбор на первом месте, на нем и закончила. Хотелось набрать больше очков, но планировать что-то на таком уровне легкомысленно.

Расписание матчей

15 ноября, воскресенье

20.00 Турция - Россия

22.45 Венгрия - Сербия

18 ноября, среда

22.45 Сербия - Россия

22.45 Венгрия - Турция