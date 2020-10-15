Сборник пьес Шекспира продали на аукционе за 10 млн долларов

Оригинальная копия самого первого печатного сборника пьес Уильяма Шекспира была продана на аукционе Christie's и установила мировой рекорд стоимости для литературного произведения. Как сообщает NPR, в минувшую среду книга великого английского поэта и драматурга ушла с молотка в Нью-Йорке за сумму в 10 миллионов долларов.

Уточняется, что проданное издание, называемое "первым фолиантом", было опубликовано в 1623 году - через семь лет после смерти Шекспира. Редкий лот, который по словам специалистов появляется на рынке антиквариата "примерно один раз в поколение", приобрел коллекционер старинных книг по имени Стефан Лёвентхейл.

Уточняется, что на момент издания данного сборника пьес Шекспира в нем были впервые напечатаны 18 из 36 произведений драматурга. И среди них такие шедевры, как "Макбет", "Буря" и "Юлий Цезарь", которые считаются одними из величайших работ в англоязычной литературе.

Известно, что всего существует порядка 235 копий "первого фолианта" Шекспира, но далеко не все из них являются полными. И только шесть таких книг на текущий момент находятся в частной собственности.

Последний раз продажи книг Шекспира на аукционах устанавливали рекорд в 2001 году. Тогда копия сборника его пьес была продана за сумму в 6 миллионов долларов.