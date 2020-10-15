Счетная палата раскритиковала макропрогноз Минэкономразвития

По мнению Счетной палаты, он не учитывает риски повторных карантинных ограничений, уже вводимых в некоторых странах. Согласно прогнозу, в 2020 году ожидается относительно умеренное снижение ВВП - на 3,9 %, однако с учетом результатов за первое полугодие (-3,4%) и риска второй волны пандемии, Счетная палата полагает, что снижение ВВП по итогам году окажется более глубоким - от 4,2% до 4,8%.

СП считает, что заложенные в прогноз темпы роста ВВП не ниже 3% в 2022 и 2023 годах требуют "дополнительного обоснования": по ее оценке, эти темпы в ближайшие три года не превысят 3%, а в условиях более медленного восстановления мировой экономики и частичных повторных карантинных ограничений в ряде стран ВВП будет расти на уровне около 2%. Контрольное ведомство также отметило, что макропрогноз не учитывает риск пробуксовки структурных реформ, необходимых для запуска нового инвестиционного цикла и изменения структуры ВВП.

По мнению Счетной палаты, существуют риски более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года, а также их более медленного восстановления в 2021-2023 годах, что, в свою очередь, негативно отразится на динамике показателей потребительского спроса - важнейшем факторе роста экономики. Согласно макропрогнозу, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3% по итогам 2020 года, а в следующем году в базовом варианте вырастут на те же 3%, в консервативном - на 1,9%.

Заложенные в прогнозы цены на нефть (41,8 доллара за баррель по итогам 2020 года с ростом до 47,5 доллара к 2023 году) Счетная палата считает заниженными и рассматривает диапазон 50-55 долларов за баррель более соответствующим заложенным в прогноз предпосылкам в отношении сделки ОПЕК+ (предполагается, что ограничения на добычу будут полностью сняты только в мае 2022 года) и ожиданиям по восстановлению мировой экономики. В то же время консервативный вариант прогноза, в котором динамика цен повторяет траекторию базового варианта, но на более низком уровне, не заложен риск возможного снижения цен, отмечает СП, приводя в пример прогноз Банка России. Его рисковый сценарий описывает снижение цен на нефть, несмотря на действие ОПЕК+, до 25 долларов за баррель в 2021 году с дальнейшим медленным восстановлением до 35 долларов к концу 2023 года.

Заложенные в среднесрочный прогноз демографические показатели могут оказаться завышенными, и в текущих условиях было бы целесообразнее использовать в расчетах вариант прогноза, учитывающий возможные последствия пандемии, указывает СП. Минэкономразвития опиралось на "высокий" сценарий демографического прогноза, предусматривающий сокращение численности населения с 146,7 млн человек в 2020 году до 146,4 млн в 2023 году, но для этого необходим перелом тенденции нарастания естественной убыли населения, наблюдаемой последние годы. По состоянию на конец июля с начала года убыль уже составила 316,3 тыс. человек, тогда как "высокий" вариант демографического прогноза предполагает, что убыль населения по итогам года составит 346,2 тыс. человек.