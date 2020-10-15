Китай не остановит процесс реформ, будет впредь придерживаться политики открытости внешнему миру и "несомненно, совершит еще большее чудо, которое привлечет внимание всего мира". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с 40-минутной речью в особой экономической зоне города Шэньчжэнь в провинции Гуандун.

Речь идет о том, чтобы сделать Шэньчжэнь витриной китайского социализма. Для этого ему будут предоставлены беспрецедентные по китайским меркам свободы и возможности. В обмен Шэньчжэнь должен, по сути, найти способы вывести КНР в безусловные технологические лидеры современного мира, стать"образцовым городом современной социалистической страны", как подчеркнул председатель Си Цзиньпин.

В Китае два года назад отметили знаменательную дату: 40 лет политики реформ и открытости, которая, по сути, позволила превратить КНР в одну из главных экономик мира. Большую роль в этом сыграло создание особых экономических зон (ОЭЗ) в провинциях Гуандун и Фуцзянь. В 1980 году на 15-м заседании Постоянного комитета пятого Всекитайского собрания народных представителей была одобрена идея четырех ОЭЗ: Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу в Гуандуне и Сямэнь в Фуцзяни. Тогда Шэньчжэнь был маленькой рыбацкой деревушкой, а теперь это мегаполис с населением 13 миллионов человек. Муниципальный ВВП за последние 40 лет вырос с 28,5 млн до 376 млрд долл. Здесь родились такие знаменитые китайские компании, как Huawei, ZTE и Tencent. Сегодня по потенциалу развития Шэньчжэнь стоит на первом месте в Китае.

В ближайшем будущем КНР предстоит новая задача - создать крупнейший производственный и технологический хаб на юге страны. Базой для проекта выбран Шэньчжэнь, доказавший, что способен справляться с амбициозными задачами.

Шэньчжень станет крупным производственным и технологическим хабом

Чтобы Шэньчжэнь работал над новой задачей эффективнее, ему дали широкую автономию от властей Гуандуна, в том числе право привлекать талантливых специалистов со всего мира. Обнародованный 11 октября новый пятилетний план для Шэньчжэня существенно облегчает управление землей, технологиями, финансами и людскими ресурсами в этой ОЭЗ.

Шэньчжэнь в Пекине рассматривают как пилотный проект, чей опыт потом может быть распространен на другие регионы страны. Власти города получат право менять статус сельскохозяйственных земель (за исключением неприкосновенных сельхозугодий), используя их для технологических целей и строительства жилья. В финансовой сфере на Шэньчжэнь возложена задача добиться использования китайского юаня, в первую очередь как цифровой валюты, на международном уровне. В плане науки городу поручено найти способ вывести исследования ученых на рынок и привлечь частных инвесторов в научные разработки, используя в том числе опыт Кремниевой долины.

Город продолжает развиваться. В декабре 2014-го здесь открылась одна из первых в Китае зон свободной торговли, в августе 2019-го Шэньчжэнь получил статус пилотной демонстрационной базы социализма с китайской спецификой. Соответствующее постановление ЦК Компартии Китая и Госсовета КНР предполагает, что к 2025 году Шэньчжэнь войдет в ряд мировых городов - лидеров по экономической мощи и инновационному потенциалу. К 2035 году мегаполис превратится в "национального лидера высококачественного развития и всемирно признанный центр инноваций и предпринимательства". К середине века Шэньчжэнь станет "глобальным примером конкурентоспособности и инноваций".