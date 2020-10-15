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15.10.2020 10:13

Си Цзиньпин продолжает инспекционную поездку по провинции Гуандун

13 октября генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин посетил город Шаньтоу в рамках инспекционной поездки по провинции Гуандун (Южный Китай). До этого генеральный секретарь посетил Шэньчжэнь, Чжухай, Сямэнь и Хайнань, которые вместе с Шаньтоу являются специальными экономическими зонами, расположенными на материковом Китае. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В ходе нынешней инспекции Си Цзиньпин посетил старый квартал Кайбу (торговый порт), который еще называют "микропарком". В свое время здесь работали тысячи торговых лавок и фирм, что демонстрировало процветание и благополучие местного населения. В музее культуры и Центре культурных реликвий, где хранятся почтовые отправления проживающих за границей китайцев, Си Цзиньпин подчеркнул важность продолжения политики реформ и расширения открытости, а также необходимость уважать желания народа, его права и интересы. Затем генеральный секретарь пообщался с жителями квартала, чтобы ознакомиться с условиями их жизни.

Фото: Медиакорпорация Китая

Шаньтоу - главный порт на юго-восточном побережье Китая - был открыт для иностранцев в 1860 году, и стал одним из первых открытых для внешнего мира городов страны в современную эпоху. В ходе инспекционной поездки Си Цзиньпин отметил, что чем более суровыми и сложными являются условия для развития, тем важнее углублять реформы. "Необходимо продвигать более глубокие реформы и обеспечивать более высокий уровень открытости, чтобы придать мощный импульс созданию новой модели развития", - отметил китайский лидер.

Фото: Медиакорпорация Китая

Нынешний год является чрезвычайно тяжелым для Китая, который прилагает огромные усилия для противостояния пандемии и реализации стратегического плана под названием "Два столетия", который нацелен на укрепление народного благополучия и могущества страны и будет способствовать дальнейшему движению нового Китая по пути к процветанию. Можно с уверенностью сказать, что в будущем Шаньтоу и другие специальные экономические зоны удивят мир новыми великими достижениями.

Фото: Медиакорпорация Китая
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