Системы контроля за перемещениями не будут работать постоянно

Сейчас оспорить решения, которые вынес искусственный интеллект, например автоштрафы, практически невозможно. Решить проблему могут цифровой суд и цифровые адвокаты, считает специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В интервью "Российской газете" он рассказал, что это такое, зачем Telegram чиновникам и грозит ли нам тотальный контроль.

Про российские разработки в области ИИ

Россия создала решения по ИИ по всему технологическому фронту. Я думаю, что по этому показателю после США и Китая мы занимаем уверенное третье место. Самое важное в системах ИИ в массовом сегменте - это системы распознавания. То, что называется компьютерным зрением, компьютерным слухом. Решения в области компьютерного слуха в Национальной технологической инициативе (НТИ) разрабатываются несколькими компаниями, в том числе Центром речевых технологий в Санкт-Петербурге и системами на базе проекта iPavlov, лидером которого является московский Физтех. Системы распознавания лиц - VisionLabs и NTechLab, их владельцами являются "Ростех" и "Сбер", обе компании являются мировыми лидерами. Развернуто уже промышленное внедрение в десятках городов, решения активно продаются за рубеж.

Про зависимость от иностранного софта и железа

Самое важное, чему мы научились, это то, что нельзя один раз взять и потратить государственные деньги и получить работающее отечественное ПО. Необходимо, чтобы на это ПО был спрос, а если спроса нет, то вы либо должны всех заставить на него перейти (а это очень плохо), либо разработанный продукт окажется никому не нужным и умрет. Это то, что случилось с отечественной поисковой системой "Спутник". Она оказалась невостребованной, хотя с инженерной точки зрения была проделана отличная работа. Чтобы не повторялись такие истории, инвестировать надо в то, что уже продается. Поэтому Минцифры выбрало очень правильную политику, и они финансово поддерживают те проекты, у которых уже есть хороший продукт. Вот это здоровый путь импортозамещения.

Про контроль за перемещениями граждан

Контроль за перемещениями граждан - это настолько неприятная штука, даже для властей, что как только появилась возможность от этого отказаться, власти во всех регионах отказались. Поэтому я очень надеюсь, что нет, наоборот, решения, связанные с контролем передвижения граждан, не войдут в наш повседневный быт по итогам пандемии.

Про Telegram как одну из систем Госуправления

Самое важное, чему мы научились за время эпидемии, это то, что иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах - перезваниваясь друг с другом, создавая рабочие чаты. Для новой системы госуправления прекрасно подходят решения на базе Telegram. Если есть какая-то проблема, создали группу, включили туда всех людей, сделали простейший контроль задач, и, что называется, поехало. Вот это более эффективный путь, и мне хотелось бы, чтобы он остался и после пандемии.

Про цифровые страхи россиян

Часть из них является абсолютно необоснованной - 5G, чипирование, а другая - обоснованной. Например, неконтролируемое использование данных, касающихся человека, отдельными государственными структурами, и контроль за использованием этих данных. В ближайшие несколько лет нам предстоит систему законов, систему контроля, защиты интересов каждого гражданина и применение законов в этой сфере где-то создать заново, где-то пересобрать. Это огромный и сложный вызов.