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15.10.2020 01:00
Рубрика: Власть

Системы контроля за перемещениями не будут работать постоянно

Текст: Иван Черноусов
Сейчас оспорить решения, которые вынес искусственный интеллект, например автоштрафы, практически невозможно. Решить проблему могут цифровой суд и цифровые адвокаты, считает специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В интервью "Российской газете" он рассказал, что это такое, зачем Telegram чиновникам и грозит ли нам тотальный контроль.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Про российские разработки в области ИИ

Фото: iStock
Искусственный интеллект: От выдачи кредита до интеграции с человеком

Россия создала решения по ИИ по всему технологическому фронту. Я думаю, что по этому показателю после США и Китая мы занимаем уверенное третье место. Самое важное в системах ИИ в массовом сегменте - это системы распознавания. То, что называется компьютерным зрением, компьютерным слухом. Решения в области компьютерного слуха в Национальной технологической инициативе (НТИ) разрабатываются несколькими компаниями, в том числе Центром речевых технологий в Санкт-Петербурге и системами на базе проекта iPavlov, лидером которого является московский Физтех. Системы распознавания лиц - VisionLabs и NTechLab, их владельцами являются "Ростех" и "Сбер", обе компании являются мировыми лидерами. Развернуто уже промышленное внедрение в десятках городов, решения активно продаются за рубеж.

Про зависимость от иностранного софта и железа

Самое важное, чему мы научились, это то, что нельзя один раз взять и потратить государственные деньги и получить работающее отечественное ПО. Необходимо, чтобы на это ПО был спрос, а если спроса нет, то вы либо должны всех заставить на него перейти (а это очень плохо), либо разработанный продукт окажется никому не нужным и умрет. Это то, что случилось с отечественной поисковой системой "Спутник". Она оказалась невостребованной, хотя с инженерной точки зрения была проделана отличная работа. Чтобы не повторялись такие истории, инвестировать надо в то, что уже продается. Поэтому Минцифры выбрало очень правильную политику, и они финансово поддерживают те проекты, у которых уже есть хороший продукт. Вот это здоровый путь импортозамещения.

Про контроль за перемещениями граждан

Контроль за перемещениями граждан - это настолько неприятная штука, даже для властей, что как только появилась возможность от этого отказаться, власти во всех регионах отказались. Поэтому я очень надеюсь, что нет, наоборот, решения, связанные с контролем передвижения граждан, не войдут в наш повседневный быт по итогам пандемии.

Про Telegram как одну из систем Госуправления

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Telegram станет новостным агрегатором

Самое важное, чему мы научились за время эпидемии, это то, что иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах - перезваниваясь друг с другом, создавая рабочие чаты. Для новой системы госуправления прекрасно подходят решения на базе Telegram. Если есть какая-то проблема, создали группу, включили туда всех людей, сделали простейший контроль задач, и, что называется, поехало. Вот это более эффективный путь, и мне хотелось бы, чтобы он остался и после пандемии.

Про цифровые страхи россиян

Часть из них является абсолютно необоснованной - 5G, чипирование, а другая - обоснованной. Например, неконтролируемое использование данных, касающихся человека, отдельными государственными структурами, и контроль за использованием этих данных. В ближайшие несколько лет нам предстоит систему законов, систему контроля, защиты интересов каждого гражданина и применение законов в этой сфере где-то создать заново, где-то пересобрать. Это огромный и сложный вызов.

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