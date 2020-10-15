СК ищет свидетелей гибели россиянки в турецком аквапарке

Центральный аппарат Следственного комитета объявил, что в его Главном Следственном управлении продолжается расследование уголовного дела о гибели в 2019 году в турецком аквапарке гражданки РФ Ольги Десятовой. Десятова отдыхала там 22 августа 2019 года. В этот день примерно в 11 часов 30 минут 19-летняя Ольга в бессознательном состоянии была обнаружена одной из посетительниц в бассейне аквапарка "Sealanya Sea Park" в городе Аланья Турецкой Республики. После этого Ольга впала в кому.

Десятова была доставлена в госпиталь, а через неделю ее перевезли в Россию, где она скончалась, не приходя в сознание. В СК заявили, что ими проделана большая работа по этому делу: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы. Для получения доказательств на территории Турции на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным органам необходимо установить всех очевидцев и свидетелей, в том числе большую помощь могла бы оказать посетительница аквапарка, обнаружившая пострадавшую в бассейне. В связи с этим следователь просит откликнуться всех, кому что-либо известно о событиях 22 августа 2019 года, либо того, кто располагает данными о женщине.

Контактные телефоны:

следователь СК России 8(495) 986-70-67

отец погибшей Александр Алексеевич 8-985-227-07-09