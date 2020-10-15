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Рубрика: Общество

Вирусологи нашли способ прогнозировать сложность течения COVID-19

Текст: Тимур Алимов

Китайские ученые впервые полностью расшифровали реакцию иммунной системы на новый коронавирус и сумели определить биомаркер, имеющий важное значение для прогнозирования течения COVID-19. Как говорится в опубликованной изданием Frontiers in Immunology статье, исследователи уверены, что полученные данные помогут разработать лечение на основе собственной иммунной системы пациента.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Лин Чен, Наньшань Чжун и их коллеги из Национального клинического исследовательского центра респираторных заболеваний Китая провели самый полный на сегодняшний день анализ иммунных Т-клеток и В-клеток 23 пациентов с COVID-19 на трех различных стадиях заболевания.

Ученые пояснили, что у Т-клеток и В-клеток имеется семь типов рецепторов "цепочек", каждая из которых состоит из нескольких сегментов. В результате у каждого человека существуют миллионы уникальных иммунных клеток. Их разнообразие называется "иммунным репертуаром", а его детальное изучение помогает установить, какие именно клетки наиболее эффективны в борьбе с инфекцией.

В ходе работы выяснилось, что на ранней стадии заражения COVID-19 реакция Т-клеток значительно сокращается и восстанавливается лишь по мере улучшения состояния пациентов. Таким образом, репертуар этого типа клеток служит маркером для прогноза тяжести заболевания.

Фото: Юрий Мозолевский
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В-клетки, "активированные" инфекцией, меняют тип своей цепочки и начинают продуцировать антитела. Определение того, какие конкретные цепи задействованы, помогает выявить, какие антитела будут эффективны при лечении.

- На следующем этапе нашей работы мы выделим отдельные В-клетки, чтобы на основе изменения цепочки идентифицировать антитела, вырабатываемые выздоравливающими пациентами, - отметили авторы исследования.

Что касается клинического значения, то по словам ученых, на базе их исследования возможно разработать специальные тесты, которые помогут определить потенциальную сложность заболевания и конкретизировать терапию. Гипотетически возможно воздействовать и на выработку эффективных антител, которые сами по себе могут служить потенциальным лечением.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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