Изначально хозяйками соревнований являются Словения и Венгрия. Однако из-за распространения коронавируса и связанных с пандемией экономических проблем Словения отказалась принять матчи одной из групп в марте, и потому эта часть турнира может быть проведена в третьей стране. По неофициальной информации, компетентные организации планируют выдвинуть заявку на проведение части Евро в России. Заявки УЕФА принимает до конца октября.

Единственным ограничением для России является жеребьевка группового этапа Евро-2021, намеченная на 10 декабря. Если наша команда попадет в группу к сборным Венгрии или Словении, то будет проводить свои встречи в этих странах и, соответственно, не сможет организовать группу D в России, поскольку приоритет в данном вопросе имеют изначальные хозяева.

Россия вышла в финальную стадию Евро-2021. В ней примут участие 16 команд, в том числе Венгрия и Словения на правах хозяев. Плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал запланирован в Любляне.