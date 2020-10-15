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15.10.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Готовы накрыть поляну

Россия может принять несколько матчей молодежного Евро-2021
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 234(8288)
Россия рассматривает вариант проведения части группового этапа молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу в марте 2021 года, сообщают РИА Новости.

Изначально хозяйками соревнований являются Словения и Венгрия. Однако из-за распространения коронавируса и связанных с пандемией экономических проблем Словения отказалась принять матчи одной из групп в марте, и потому эта часть турнира может быть проведена в третьей стране. По неофициальной информации, компетентные организации планируют выдвинуть заявку на проведение части Евро в России. Заявки УЕФА принимает до конца октября.

Фото: twitter.com / @Teamrussia
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Единственным ограничением для России является жеребьевка группового этапа Евро-2021, намеченная на 10 декабря. Если наша команда попадет в группу к сборным Венгрии или Словении, то будет проводить свои встречи в этих странах и, соответственно, не сможет организовать группу D в России, поскольку приоритет в данном вопросе имеют изначальные хозяева.

Россия вышла в финальную стадию Евро-2021. В ней примут участие 16 команд, в том числе Венгрия и Словения на правах хозяев. Плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня. Финал запланирован в Любляне.

Спорт Футбол Чемпионат Европы

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