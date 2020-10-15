"Спартак" объявил о переходе Мозеса

В четверг, 15 октября, московский "Спартак" объявил о переходе в команду 29-летнего нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Как сообщает сайт красно-белых, московский клуб и "Челси" договорились об аренде до конца сезона с последующим правом выкупа.

"Мозес - универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе - как крайний атакующий защитник", - говорится в сообщении на сайте "Спартака".

За карьеру Мозес выступал за английские "Уиган", "Челси", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер". В составе "Челси" он побеждал в чемпионате Англии, выигрывал Кубок Англии и Лигу Европы.