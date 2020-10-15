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15.10.2020 14:45
Рубрика: Власть

Спецназовцы в Подмосковье прошли испытания на право ношения крапового берета

Текст: Михаил Фалалеев
Сегодня в подмосковном учебном центре "Новский" войск национальной гвардии России в Балашихинском районе Подмосковья состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих подразделений специального назначения Росгвардии. За ходом испытаний наблюдал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что к основному экзамену было допущено 40 лучших военнослужащих из числа бойцов спецназа и разведки дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Претенденты на краповый берет совершили 12-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке, с оружием, в условиях, максимально приближенных к боевым. На маршруте участников ждали различные преграды - водоемы, зоны задымления, подъемы и спуски.

Фото: РИА Новости
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Надо было преодолеть огненно-штурмовую полосу, прохождение которой усложняли имитационные взрывы и выстрелы. Некоторые препятствия требовали навыков работы в команде, например, преодоление высоких заграждений. Здесь требовалось помогать друг другу.

После полосы препятствий участники перешли к проверке оружия. Осечка или утрата патрона - основание для снятия бойца с дистанции. Те, кто остался в строю, приступили к выполнению упражнений по огневой, высотной подготовке и акробатике. Кульминацией испытаний по традиции стали рукопашные поединки участников экзамена между собой и с инструкторами-краповиками. В итоге из сорока претендентов обладателями краповых беретов стали только семь спецназовцев. На торжественном построении генерал-полковник Виктор Стригунов отметил, что "витязи" достойно прошли эти суровые испытания и в очередной раз продемонстрировали высокий уровень боевого мастерства и волю к победе.

Справка "РГ"

Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета проводятся для выявления военнослужащих с наиболее высокой индивидуальной подготовкой. Военнослужащие и сотрудники, получившие краповый берет, по праву считаются элитой спецназа.

Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
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К участию в квалификационных испытаниях допускаются росгвардейцы исключительно на добровольной основе. Однако возможность пройти экзамен дается не каждому. Кандидатами на вручение крапового берета могут стать только военнослужащие и сотрудники, отслужившие в подразделении специального назначения не меньше года и продемонстрировавшие уверенные знания и профессиональные навыки на отборочных испытаниях.

Перед сдачей основного квалификационного экзамена, за пару дней до испытаний претенденты проходят предварительную проверку. Боец должен иметь оценки не ниже уровня "хорошо" по всем дисциплинам, включенным в программу подготовки подразделений спецназа. Отличные показатели требуются по специальной огневой, специальной физической и тактической подготовке. Также бойцу необходимо представить положительную характеристику от командира и сдать некоторые нормативы. Решение о допуске военнослужащего или сотрудника к квалификационным испытаниям выносится председателем Совета Краповых беретов воинской части.

Власть Безопасность Армия Правительство Росгвардия РГ-Видео

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