Списанный тираж позволит издательствам сэкономить на налогах

Производители печатных изданий оказались одними из наиболее пострадавших во время режима самоизоляции из-за существенного снижения продаж. По итогам встречи с представителями отрасли президент поручил разработать меры их поддержки. Новый закон - одна из них.

"У печатных СМИ есть и еще будет своя аудитория, - говорит замглавы Минцифры Алексей Волин. - Поэтому помощь им надо оказывать. Но именно помощь. Это когда основную работу все же делает не государство, а сами участники рынка. Наш принцип не меняется - мы помогаем дееспособным".

Он отметил, что выживут не все печатные предприятия, так как процесс сокращения печатных СМИ - естественный. "Но это не означает, что отрасли не надо помогать, - подчеркнул Волин. - Традиционно помогаем тем, кто в состоянии быть конкурентоспособным и бороться за читателя".

Закон вступит в силу через месяц.