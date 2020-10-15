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15.10.2020 20:24
Рубрика: В мире

Спастись от локдауна

Европа бьет антирекорды по заболевшим COVID-19
Текст: Екатерина Забродина, Юрий Когалов, Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
За сутки сразу несколько стран Старого Света заявили о рекордно высоких показателях заболеваемости, рядом с которыми меркнут даже весенние цифры. В Великобритании за 24 часа выявили 19 724 случая, в Германии - 6638, в Италии - 7332.

Германия: Ставка на сознательность

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам восьмичасового совещания с главами земель подчеркнула, что экономика страны "не может позволить себе второй локдаун", а потому лучше остановить рост заболеваемости жесткими мерами сейчас, пока не поздно.

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Политики согласовали ужесточения для борьбы с пандемией, которую Меркель назвала "вызовом века" для экономики и процветания ФРГ. Власти решили сделать ставку на сознательность граждан, которым рекомендовано "вдвое сократить контакты".

Всюду, где показатель заражений "короной" становится критическим - 35 человек на 100 тысяч жителей за неделю - будет введен обязательный масочный режим в "местах повышенного скопления людей" и комендантский час для ресторанов с 11 вечера до 6 утра, а клубы и бары закроют вовсе. Если новых инфицированных уже 50, немцам запретят собираться компаниями больше 10 человек.

Италия: Больше шестерых не собираться

Из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на Апеннинах итальянцы начали психологически готовиться к тому, что грядущее Рождество им, возможно, придется провести взаперти, без шумных компаний и веселых посиделок, а также отказаться от посещения традиционных праздничных концертов.

Итальянские власти всеми силами пытаются избежать нового локдауна, повторяя как мантру: "Мы не можем себе этого позволить". Вводится запрет на проведение частных вечеринок в помещении и на открытом воздухе, который принят вместе с рекомендацией не собирать в домах и квартирах более 6 людей, не проживающих вместе. На свадьбах и похоронах могут собираться не более 30 человек. Ограничения введены для баров и ресторанов, которым впредь предписано закрываться в полночь. Среди нововведений - запрет на школьные экскурсии.

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Между тем местные врачи, с трудом пережившие "первую волну" эпидемии, уже бьют тревогу, предупреждая: если число заражений будет и впредь увеличиваться, есть угроза, что "мест в интенсивной терапии может не хватить для всех нуждающихся в экстренной помощи".

Испания: Рестораны только навынос

В Каталонии из-за роста заболеваемости с четверга закрыли все бары и рестораны. До конца месяца они имеют право работать лишь навынос. А ресторанам при гостиницах разрешено обслуживать только постояльцев. Также закрываются на 15 дней все игровые залы и парки развлечений.

На две недели приостановлены все непрофессиональные спортивные мероприятия вне зависимости от их уровня. При этом тренировки решили не отменять, лишь ограничили возможность занятий в спортзалах, куда теперь необходима предварительная запись.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Женералитат определить меры поддержки ресторанному сектору. В ассоциации рестораторов оценивают грядущие убытки в 900 миллионов евро и предупреждают, что многие заведения не удержатся на плаву до конца года.

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