Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничения доступа к материалу о сыне Байдена

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал Facebook и Twitter, администрации которых ограничили распространение публикации New York Post о конфиденциальной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, с представителем украинской компании Burisma.

Как заявил представитель Facebook Энди Стоун, этот материал требует проверки. Однако Трамп назвал "ужасным" тот факт, что публикация была убрана. "Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика", - цитирует ТАСС американского лидера.

В основу материала издания легла переписка Хантера Байдена по электронной почте. New York Post уточнила, что изъяла ее с жесткого диска компьютера, отданного в ремонт в штате Делавэр. В одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma благодарит Хантера за встречу с его отцом. В другом - просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

Напомним, с именем Байдена связана скандальная история, которая привела в результате к началу процедуры импичмента Трампа. По сообщениям американской прессы, представители администрации Трампа якобы пытались отыскать на Украине компромат на Джо Байдена и помешать его борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Однако Сенат Конгресса оправдал действующего президента по всем статьям обвинения.