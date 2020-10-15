Новости

Байден собрал в сентябре рекордную сумму пожертвований 06:02
Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничения доступа к материалу о сыне Байдена 05:27
Трамп предложил открыть школы, так как "дети легко переносят COVID-19" 05:25
Власти Румынии ведут новые ограничения из-за коронавируса 04:52
В Бангкоке из-за протестов ввели режим ЧП 04:33
Военные РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов 04:07
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне 03:55
В Гидрометцентре сообщили о сильной засухе в ряде регионов России 03:39
Роспотребнадзор: Мытье рук с мылом на треть снижает риск заражения COVID-19 03:17
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе 03:10
В США изъята крупнейшая в истории страны партия метамфетамина 02:52
В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода 02:31
Ан-32 загорелся после жесткой посадки в Перу 02:15
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V" 02:01
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах 01:26
В Саранске экс-проректору МГУ Гришину заменили СИЗО на домашний арест 01:06
Меланья Трамп сообщила об отрицательном тесте на коронавирус 00:55
Мурашко: Отстаивать права пациентов - прямая обязанность страховщиков 00:08
Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна 14.10.2020
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом 14.10.2020
Путин наградил Кудрина и Турчака 14.10.2020
Макрон анонсировал комендантский час в крупнейших городах Франции 14.10.2020
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 14.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 05:27
Рубрика: В мире

Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничения доступа к материалу о сыне Байдена

Фото: AFP/Alex Edelman Фото: AFP/Alex Edelman
Фото: AFP/Alex Edelman

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал Facebook и Twitter, администрации которых ограничили распространение публикации New York Post о конфиденциальной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, с представителем украинской компании Burisma.

Фото: AP
Как Трамп затормозит навязываемую либералами культурную революцию

Как заявил представитель Facebook Энди Стоун, этот материал требует проверки. Однако Трамп назвал "ужасным" тот факт, что публикация была убрана. "Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика", - цитирует ТАСС американского лидера.

В основу материала издания легла переписка Хантера Байдена по электронной почте. New York Post уточнила, что изъяла ее с жесткого диска компьютера, отданного в ремонт в штате Делавэр. В одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma благодарит Хантера за встречу с его отцом. В другом - просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

Напомним, с именем Байдена связана скандальная история, которая привела в результате к началу процедуры импичмента Трампа. По сообщениям американской прессы, представители администрации Трампа якобы пытались отыскать на Украине компромат на Джо Байдена и помешать его борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Однако Сенат Конгресса оправдал действующего президента по всем статьям обвинения.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Компании Информационные технологии Facebook Выборы президента США-2020

Главное сегодня

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса