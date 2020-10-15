Российская фигуристка Александра Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке. Видео успешной попытки появилось в "Инстаграме" ученицы Евгения Плющенко.

Риттбергер - это тот четверной прыжок, который женщины пока не освоили настолько, чтобы вставлять его в программу на соревнованиях. Но Трусова может снова попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Она уже является первой исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) и второй после японки Мики Андо фигуристкой, скрутившей и приземлившей четверной сальхов.

В минувшие выходные Трусова выиграла московский этап Кубка России. Это была ее первая победа после перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. В произвольной программе она прыгнула три "квада", но постарается довести количество четверных до пяти.