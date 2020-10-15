Туристы стали интересоваться экологичными отелями

Экологические аспекты все чаще учитывают в своей работе крупные гостиничные сети. Это соответствует высокому интересу к экологии со стороны путешественников поколения Z (20-30 лет), сообщает Cushman & Wakefield.

Быстрое развитие массового туризма наносит сильный вред экологии, отмечается в исследовании компании "Гостиничный бизнес и теория поколений". По данным Университета Сиднея, 8% углеродного следа (в три раза больше, чем предполагалось) оставляет именно массовый туризм.

При этом 72% путешественников считают, что люди должны выбирать более экологичные форматы поездок. Крупные гостиничные сети все чаще заявляют о планах минимизации влияния на экологию.

Согласно проведенному опросу, 56% поколения Z хотели бы остановиться в экологически безвредном объекте размещения. Планируя поездку, представители этого поколения будут учитывать наличие у гостиницы эко-сертификатов и экологичность места проживания - используются ли здесь возобновляемые источники энергии, сортировка отходов, минимизация использования пластика и др.

В то же время, отмечают аналитики компании, эко-путешествия - общий тренд для всех поколений. Больше половины (55%) путешественников по всему миру более решительно настроены сделать выбор в пользу эко-путешествий, чем год назад. Однако пока они ощущают нехватку информации на эко-тематику и недостаточное количество доступных и привлекательных вариантов.

"Гостиницы будут вынуждены уделять больше внимания защите окружающей среды, так как эко-туризм становится все более популярным. Например, Hilton к 2030 году планирует вдвое сократить воздействие на окружающую среду (сократив выбросы углерода и потребление воды, прекратив использование пластиковых трубочек). Marriott планирует снизить потребление воды на 15%, углерода на 30%, общих отходов на 45% и пищевых отходов на 50%. Кроме того, некоторые сетевые отели изготавливают ткань для формы сотрудников из переработанных пластиковых бутылок, которая не нуждается в химической чистке", - рассказывает старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Николай Мороз.

Общую тенденцию подтверждают данные опроса около 1000 российских путешественников, который провел Райффайзенбанк. На вопрос, учитываете ли вы при выборе маршрута возможный ущерб экологии, "Да, для меня это крайне важно" или "Скорее да, если более экологичная альтернатива будет похожей" ответили большинство респондентов всех опрошенных возрастных групп: 18 - 25 лет - 69,6%, 26 - 35 лет - 65,86%, 36 - 45 лет - 70,25%, 46 - 55 лет - 67,4%.