Углубление реформ и расширение открытости несут новые глобальные возможности

14 октября в Китае прошло торжество по случаю 40-летия создания Специальной экономической зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь, на котором председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью. Он прокомментировал "код" инновационного развития Шэньчжэня и определил направления дальнейшего развития инновационного мегаполиса, продемонстрировал решимость КНР к дальнейшему углублению комплексных реформ и расширению открытости внешнему миру.

40 лет развития Шэньчжэня - это, без преувеличения, настоящее чудо эволюции и инноваций, не имеющее аналогов во всемирной истории. Валовой региональный продукт (ВРП) города увеличился с 270 миллионов юаней в 1980 году до 2,7 триллиона юаней в 2019 году с приростом 20,7 процента в годовом исчислении. Объем внешней торговли за тот же период вырос с 18 миллионов долларов до 431,5 миллиардов долларов. Доходы на душу населения в 2019 году составили 62,5 тысячи юаней (около 9350 долларов), увеличившись в реальном исчислении в 31,6 раза по сравнению с показателями 1985 года.

Фото: Медиакорпорация Китая

Си Цзиньпин обобщил опыт реформ и открытости Шэньчжэньской и других СЭЗ в 10 ключевых аспектах. Он подчеркнул, что в строительстве СЭЗ необходимо придерживаться партийного руководства, поддерживать и совершенствовать социалистический строй с китайской спецификой, придерживаться концепции "развитие - дело великой важности". А также сохранять приверженность внешней открытости по всем направлениям, рассматривать инновации, как наиважнейшую движущую силу, осуществлять концепцию развития, при которой народ занимает центральное место, обеспечить научную обоснованность законотворчества, строгость правоприменения, справедливость правосудия и законопослушность всех граждан. Помимо этого, внедрять в жизнь концепцию "зелёные горы и изумрудные воды - бесценные сокровища", всесторонне и точно продолжать проводить в жизнь основный курс "одно государство - два строя" и в полной мере использовать показательную и стимулирующую роль СЭЗ при разработке единого плана развития всей страны, чтобы специальные экономические зоны могли вносить более значительный вклад в национальное развитие.

Эта информация позволила международному сообществу яснее воспринять и понять важность руководства Коммунистической партии Китая и преимущества социализма с китайской спецификой, предоставив китайский вариант для строительства СЭЗ для реализации подобных проектов в других странах и регионах.

Сегодняшний мир переживает невиданные за минувшее столетия колоссальные потрясения и перемены. Пандемия COVID-19 значительно ускорила те подвижки и изменения, которые лишь намечались ранее. В то же время Китай действует в соответствии с новой моделью развития, которая отличается не замкнутым "внутренним циклом", а открытым и взаимодополняющим "внутренним" и "внешним" циклами. Речь о том, что внутреннее потребление и развитие внутреннего рынка тесно связываются и дополняются взаимодействием с внешними рынками и глобальной экономикой.

В ходе своего выступления Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продвижения модернизации системы и потенциала городского управления в СЭЗ Шэньчжэнь с инновационным подходом, а также призвал разрешать актуальные проблемы в данной сфере с помощью смелого мышления и экспериментов, но строго в рамках правового поля.

Фото: Медиакорпорация Китая

Глава Китая призвал Шэньчжэнь придерживаться новой концепции развития и прилагать усилия для реализации принципа "ставить интересы народа во главу угла", а также углублять реформы и расширять внешнюю открытость по всем направлениям.

"Шэньчжэнь должен предпринять активные шаги для дальнейшего содействия строительству региона "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь и ускорить стыковку экономических правил и механизмов в указанных трех районах",－ отметил Си Цзиньпин. Он также потребовал скорейшего расширения обменов и углубления интеграции среди молодежи в Гуандуне, Сянгане и Аомэне, чтобы укрепить их чувство единения и принадлежности к Родине.

Из речи Си Цзиньпина следует, что Китай, продолжающий углублять реформы и непрерывно расширяющий открытость, формирует ещё более тесные связи с мировой экономикой, а также содействует совместному построению мировой экономики открытого типа и созданию сообщества единой судьбы человечества. Это, несомненно, укрепит взаимовыгодное сотрудничестве между Китаем и другими странами и регионами мира.

По сравнению с ситуацией, которая существовала 40 лет назад, сегодня Китай сталкивается с еще более тяжелыми и сложными проблемами и вызовами, как традиционными, так и новыми, которые затрудняют развитие и продвижение реформ. Однако ни различные трудности, ни сложность решения проблем не способны остановить движение страны по пути развития, который удивит мир новыми великими достижениями и принесет реальную пользу не только стране и народу Китая, но и новые прекрасные возможности для регионального и глобального стабильного продолжительного развития.