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15.10.2020 16:21
Рубрика: Экономика

Установлены фиксированные страховые взносы на ближайшие три года

Текст: Елена Манукиян
Принят закон, устанавливающий размеры фиксированных пенсионных отчислений и взносов на обязательное медицинское страхование на 2021-2023 годы для граждан, которые работают на себя и не выплачивают вознаграждения другим лицам. Положения документа распространяются на индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, частных нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и других занятых граждан, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, а также на глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

В пояснительной записке говорится, что фиксированные размеры страховых взносов за расчетный период 2021 года установлены на уровне 2020 года. При этом размеры отчислений на обязательное пенсионное страхование определены на основании прогнозируемого Минэкономразвития роста среднемесячной заработной платы.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Таким образом, для тех, кто в течение года заработал не более 300 тысяч рублей, они составят 32 448 рублей в 2021 году, 34 445 рублей в 2022 году и 36 723 рублей в 2023 году. В случае, если величина годового дохода превысит 300 000 рублей, к фиксированному платежу нужно будет доплатить 1% за ту сумму, которая заработана сверх лимитированной государством.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование утверждены на основании прогнозируемого темпа инфляции. Они не зависят от выручки и должны выплачиваться по итогам года. Их сумма определена в размере 8 426 рублей в 2021 году, ‎8 766 рублей - в 2022 году, 9 119 - в 2023 году.

Экономика Страхование

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